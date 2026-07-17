Javier Milei participó del acto por el 32° aniversario del atentado a la AMIA

El Presidente asistió al homenaje por las 85 víctimas del ataque terrorista de 1994. La ceremonia se adelantó un día debido a que el aniversario coincide este año con el Shabat.

Hoy 13:28

El presidente Javier Milei participó este viernes del acto central por el 32° aniversario del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), realizado frente a la sede de la institución, en el barrio porteño de Once.

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El mandatario estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por integrantes del Gabinete nacional, en una ceremonia que volvió a reunir a autoridades, familiares de las víctimas y representantes de la comunidad judía para renovar el reclamo de memoria, verdad y justicia.

La conmemoración se desarrolló bajo el lema “Hoy no podemos perder la memoria”, en homenaje a las 85 personas que murieron en el atentado del 18 de julio de 1994, considerado el peor ataque terrorista de la historia argentina.

Como este año la fecha del aniversario coincide con el Shabat, la AMIA, la DAIA y Familiares de las Víctimas decidieron adelantar el acto al viernes 17 de julio.

El homenaje comenzó a las 9.53, el mismo horario en que hace 32 años explotó la bomba que destruyó la sede de la mutual ubicada en Pasteur 633. Tras el tradicional sonido de la sirena, se recordó a cada una de las víctimas y se reiteró el pedido de justicia.

La presencia de Milei marcó su tercera participación consecutiva como Presidente en el homenaje anual a las víctimas del atentado. El jefe de Estado llegó acompañado por funcionarios nacionales, en línea con el respaldo que el Gobierno viene manifestando hacia la comunidad judía y el reclamo de esclarecimiento de la causa.

A más de tres décadas del ataque, la investigación judicial continúa sin condenas firmes. La causa fue declarada por la Justicia argentina como un delito de lesa humanidad e imprescriptible, mientras familiares y organizaciones insisten cada año en mantener vivo el reclamo contra la impunidad.