"Cuando gobierna una mujer lo hace con el corazón y la sensibilidad"

Así lo expresó Belen Abdala, intendente de Forres y candidata a la reelección en los comicios municipales de agosto durante un diálogo con Radio Panorama.

Hoy 13:21

La intendente de Forres, Belén Abdala, quien busca la reelección, se mostró optimista respecto al respaldo de la comunidad, al asegurar que su gestión logró cumplir los objetivos planteados desde el inicio de su mandato en 2022.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En diálogo con Radio Panorama, la jefa comunal sostuvo que existe una fuerte expectativa de continuidad: “Estamos convencidos de que la gestión va a ser reelegida porque hemos podido concretar todo lo que como proyecto político habíamos propuesto”.

En ese sentido, Abdala resaltó el acompañamiento del Gobierno provincial y mencionó especialmente al senador Gerardo Zamora y al gobernador Elías Suárez. Además, subrayó que uno de los ejes de su administración fue la cercanía con los vecinos: “Hemos sabido escuchar al pueblo, que durante mucho tiempo estuvo olvidado. El vecino no quiere grandes obras, sino soluciones concretas”.

Belen Abdala en Radio Panorama.

Entre las acciones más relevantes, destacó el desarrollo de infraestructura básica con impacto social, como el mejoramiento de caminos rurales. Según explicó, estas obras no solo responden a necesidades de las comunidades, sino también al fortalecimiento de la producción local: “Era fundamental contar con buenos caminos para que los pequeños y medianos productores puedan sacar su producción”.

Consultada sobre las críticas del candidato opositor Edgar Garavaglia, Abdala relativizó los cuestionamientos y aseguró que su gestión mantiene el respaldo ciudadano. “No siento tener una oposición. He trabajado muchísimo y el pueblo acompaña porque ha visto una intendenta activa”, afirmó.

Asimismo, remarcó el rol de la participación ciudadana, especialmente de los jóvenes y adultos mayores, y destacó un cambio en la actitud social desde el inicio de su mandato: “Forres ha perdido los miedos, hoy participa y aporta ideas que hemos podido llevar adelante”.

Finalmente, la intendente reivindicó su estilo de liderazgo y cerró con una definición que sintetiza su visión de gobierno: “Cuando gobierna una mujer lo hace con el corazón y la sensibilidad”.