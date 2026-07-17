Un terremoto de 7,4 de magnitud generó alarma en México y Guatemala

El movimiento se produjo frente a las costas de Chiapas y fue percibido en distintos puntos de Centroamérica. El Servicio Sismológico de Guatemala reportó otro temblor de 6,7.

Hoy 13:22

Un fuerte sismo de magnitud 7.4 se registró este viernes en México y se sintió en Guatemala. El movimiento tuvo su epicentro en el océano Pacífico, a unos 97 kilómetros de Tapachula, en el estado mexicano de Chiapas, según los reportes preliminares.

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El Servicio Sismológico de Guatemala informó que el temblor también fue registrado en territorio guatemalteco con una magnitud preliminar de 6.7.

El organismo ubicó el epicentro a 53,9 kilómetros al oeste-suroeste de Ocós, San Marcos, con una profundidad de 10 kilómetros.

El terremoto ocurrió a las 8:48 de la mañana hora local en México (11:48 en Argentina), según informó el Servicio Sismológico Nacional de México.

De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el sismo se produjo en una zona cercana a la costa del estado mexicano de Chiapas. Por su ubicación, el movimiento fue percibido también en países vecinos como Guatemala y El Salvador.

La escasa profundidad del terremoto hizo que las sacudidas pudieran sentirse con mayor intensidad en las zonas cercanas al epicentro.

Tras el movimiento, la Secretaría de Protección Civil de Chiapas informó a través de su cuenta de X que se encuentra activa y en constante monitoreo de la situación en las distintas regiones del estado.

El terremoto generó una alerta de tsunami por parte del sistema estadounidense de vigilancia correspondiente, que evaluó la posibilidad de olas peligrosas en zonas costeras cercanas al epicentro. En tanto, el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador descartó una alerta de tsunami para su territorio.

Hasta el momento, las autoridades de México, Guatemala y El Salvador no informaron sobre víctimas ni daños materiales de consideración. Los organismos sismológicos continúan con el seguimiento del fenómeno ante la posibilidad de nuevas réplicas.