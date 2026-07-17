Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026

Cobertura especial

Mundial 2026

¡Ya comenzó!
INGRESAR Ver cobertura
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 JUL 2026 | 29º
X
Locales

Con fe y amor, se celebró el primer casamiento en la Capilla de Mama Antula desde su inauguración

Cristian Von Arx y Silvia Tapia unieron sus vidas en una emotiva ceremonia celebrada en el templo de Villa Silípica, que vivió un acontecimiento histórico desde su apertura en 2016.

Hoy 12:38

Un momento histórico se vivió el pasado sábado en la Capilla de Mama Antula, en Villa Silípica, donde por primera vez se celebró un matrimonio desde la inauguración del templo, en 2016.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los protagonistas fueron Cristian Von Arx y Silvia Tapia, quienes eligieron ese espacio de profunda significación religiosa para unir sus vidas mediante el sacramento del matrimonio. 

La ceremonia fue oficiada por el padre Mario Tenti y contó con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Durante su mensaje, el sacerdote puso de relieve la importancia de este acontecimiento, al señalar que se trató del primer casamiento celebrado en la capilla, un hecho que marca un nuevo capítulo en la historia del lugar y fortalece su vínculo con la comunidad de Villa Silípica.

TEMAS Villa Silípica
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Mundial 2026: por primera vez, el campeón recibirá anillos personalizados de FIFA
  2. 2. Durante allanamiento hallan cocaína, marihuana y $3.850.000 en casa de dos hermanas y exconvicto
  3. 3. Detienen en Salta a dos bolivianos y secuestran una avioneta que había partido de Santiago del Estero
  4. 4. Franco Colapinto mejoró y cerró el viernes con un 7º puesto en el segundo ensayo del Gran Premio de Bélgica
  5. 5. En la presentación de Gorosito, San Lorenzo choca ante Riestra en busca de los 8vos de Copa Argentina
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT