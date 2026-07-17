Con fe y amor, se celebró el primer casamiento en la Capilla de Mama Antula desde su inauguración

Cristian Von Arx y Silvia Tapia unieron sus vidas en una emotiva ceremonia celebrada en el templo de Villa Silípica, que vivió un acontecimiento histórico desde su apertura en 2016.

Hoy 12:38

Un momento histórico se vivió el pasado sábado en la Capilla de Mama Antula, en Villa Silípica, donde por primera vez se celebró un matrimonio desde la inauguración del templo, en 2016. HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los protagonistas fueron Cristian Von Arx y Silvia Tapia, quienes eligieron ese espacio de profunda significación religiosa para unir sus vidas mediante el sacramento del matrimonio.

La ceremonia fue oficiada por el padre Mario Tenti y contó con la presencia de familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Durante su mensaje, el sacerdote puso de relieve la importancia de este acontecimiento, al señalar que se trató del primer casamiento celebrado en la capilla, un hecho que marca un nuevo capítulo en la historia del lugar y fortalece su vínculo con la comunidad de Villa Silípica.