La Provincia firmó un convenio con el Colegio de Médicos Veterinarios para fortalecer la asistencia técnica y la prevención de enfermedades zoonóticas

El acuerdo impulsa programas de capacitación y acciones coordinadas para mejorar la producción agropecuaria y reforzar la prevención sanitaria en todo el territorio provincial.

Hoy 12:40

En la sede del Ministerio de la Producción se firmó este jueves un protocolo específico de asistencia técnica entre el Gobierno de la provincia y el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, en el marco de un convenio de cooperación y fortalecimiento de capacidades técnicas para la gestión pública.

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El acuerdo fue suscripto por el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; los ministros de la Producción, Néstor Machado, y de Salud, Natividad Nassif; el secretario ejecutivo del Consejo Económico y Social, Miguel Mandrille, y el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios, Martín Kuhn.

El convenio contempla la ejecución de dos programas, uno destinado a la capacitación de las Agencias de Desarrollo para fortalecer la asistencia a pequeños productores agropecuarios, y otro orientado a la prevención, detección temprana y respuesta coordinada ante enfermedades zoonóticas que representen un riesgo para la salud pública y la producción animal.

Además, prevé relevamientos, informes técnicos, capacitaciones, campañas de difusión y acciones de transferencia de conocimientos, con una ejecución prevista de cuatro meses y el trabajo articulado entre los organismos provinciales y los veterinarios matriculados.

El jefe de Gabinete destacó el respaldo del gobernador para la implementación de estos programas a través de las Agencias de Desarrollo, que permitan contar con información científica y técnica especializada para fortalecer la toma de decisiones en la gestión pública.

“El gobernador impulsa la firma de distintos convenios específicos para que el Estado disponga de información profesional en áreas de alta complejidad, de esa manera podremos mejorar las decisiones de gobierno con el aporte de los colegios profesionales y el trabajo conjunto entre los distintos ministerios”, explicó.

Por su parte, Machado resaltó este paso trascendental para fortalecer especialmente la acción territorial de las Agencias de Desarrollo. “Este convenio permitirá ampliar el asesoramiento a los productores de toda la provincia, mejorando el volumen productivo y acompañando el desarrollo del sector”, dijo.

En tanto, la ministra Nassif afirmó que “este convenio fortalece el concepto de una sola salud: la salud ambiental, vegetal, animal y humana”. Agregó: “Trabajar de manera interdisciplinaria e interministerial nos permitirá abordar los desafíos sanitarios con una mirada integral. Las enfermedades zoonóticas representan hoy una gran preocupación para el sistema de salud, ya que la última pandemia nos dejó como enseñanza la importancia de trabajar de manera conjunta”.

Finalmente, el presidente del Consejo de Médicos Veterinarios agradeció la confianza que el Gobierno de la provincia deposita en los matriculados para llevar adelante una tarea y ratificó la decisión de asumir este compromiso con la responsabilidad y el esfuerzo que requiere.