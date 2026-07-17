Marcha de los Bombos: horarios, recorridos y todas las actividades de este sábado

La jornada central de la tradicional celebración se desarrollará este sábado con la marcha, homenajes y espectáculos, mientras que el domingo tendrá lugar el cierre con el tradicional Domingo de Abrazos y Despedidas.

17/07/2026

La 24ª Marcha de los Bombos vive este fin de semana sus jornadas centrales, en el marco de los festejos por el 473° aniversario de Santiago del Estero. Tras una multitudinaria vigilia que se desarrolló este viernes en el Patio del Indio Froilán, la ciudad se prepara para recibir a miles de santiagueños, turistas y delegaciones de distintos puntos del país y del exterior en una de las manifestaciones culturales más representativas de la provincia.

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Durante la vigilia se llevó a cabo el tradicional Ritual de la Pachamama, hubo espectáculos musicales en el escenario Carlos Saavedra, la presentación de la obra "Los Caminos del Legüero", homenajes a Carlos Carabajal, su familia y Cuti Carabajal, además de la participación de artistas de todo el país, patios gastronómicos y una feria de artesanos.

La actividad principal se desarrollará este sábado 18 de julio, cuando desde las 10 partirá la tradicional Marcha de los Bombos desde el Patio del Indio Froilán, recorriendo distintos sectores de la ciudad hasta confluir en el Parque Aguirre, donde se realizarán los actos centrales.

Durante el recorrido habrá homenajes a destacados representantes del malambo argentino. En Linyerita serán reconocidos Nicolás Ferreyra y Rubén Monje; frente al Hospital Independencia serán homenajeadas Belén Medina y Rocío Jugo; mientras que en la intersección de Andes y Belgrano recibirá un reconocimiento el campeón nacional Nicolás Ávila.

La jornada continuará en el Parque Aguirre, donde el Ensamble de Músicos del Patio rendirá homenaje a Musha Carabajal.

Además, desde las 18, en el Patio del Indio Froilán se desarrollará una nueva edición de la Telesiada, una celebración incorporada a la programación oficial desde 2025 que busca agradecer la presencia de quienes llegan desde distintos puntos del país y del exterior, además de comenzar a palpitar las bodas de plata que la Marcha Nacional de los Bombos celebrará en 2027.

Las actividades continuarán en el predio hasta la medianoche, con espectáculos musicales, comidas regionales y la participación de artistas invitados.

El domingo será el cierre de la celebración

La programación concluirá el domingo 19 de julio con el tradicional Domingo de Abrazos y Despedidas, una jornada que reunirá nuevamente a músicos, bailarines y familias en el Patio del Indio Froilán.

Como ocurre cada domingo, el predio permanecerá abierto de 11 a 24, con música en vivo, danzas y propuestas culturales, además del anuncio de la fecha en la que se realizará la 25ª edición de la Marcha Nacional de los Bombos, que marcará las bodas de plata de este tradicional encuentro.

Para esta edición, la organización confirmó la participación de más de 50 agrupaciones provenientes de distintas provincias argentinas, además de delegaciones de Uruguay y Brasil, reafirmando el carácter federal e internacional de una celebración que cada año convierte a Santiago del Estero en la capital del folclore argentino.