Casinos del Sol habilitó su nueva sala en zona sur y convocó a una gran cantidad de visitantes

El nuevo espacio ofrece juegos de última generación, una propuesta gastronómica abierta a toda la comunidad y un diseño arquitectónico innovador.

17/07/2026

Con una gran convocatoria de vecinos y visitantes, Casinos del Sol dejó oficialmente inaugurada su nueva sala en la zona sur de la ciudad de Santiago del Estero, ubicada sobre avenida Belgrano Sur Nº 3511, en un sector que continúa consolidándose como uno de los de mayor crecimiento urbano de la Capital.

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Desde las primeras horas de apertura, numerosas personas se acercaron para conocer las nuevas instalaciones, recorrer el edificio y disfrutar de una propuesta que combina entretenimiento, tecnología y gastronomía en un espacio completamente renovado.

El nuevo complejo incorpora máquinas y gabinetes de última generación, con tecnología utilizada en las principales salas de entretenimiento del país, buscando ofrecer una experiencia renovada para quienes visiten el lugar.

Además del sector de juegos, uno de los principales atractivos es su propuesta gastronómica, que estará disponible para todo el público, sin necesidad de ingresar al casino.

La importante presencia de público durante la inauguración reflejó la expectativa que había generado la apertura, consolidando a la nueva sala como una de las principales apuestas de Casinos del Sol para ampliar su oferta de servicios en Santiago del Estero.