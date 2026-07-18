Dos motocicletas protagonizaron un violento choque en Av. Lugones y Benjamín Zavalía

De acuerdo con la información preliminar, una motocicleta de 150 cc circulaba por avenida Benjamín Zavalía y, al llegar al cruce con Lugones, impactó contra una moto de 110 cc que se desplazaba de sur a norte.

Hoy 16:23

Un accidente de tránsito se registró en la intersección de avenida Leopoldo Lugones y Benjamín Zavalía, donde dos motocicletas colisionaron por causas que se investigan.

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De acuerdo con la información preliminar, una motocicleta de 150 cc circulaba por avenida Benjamín Zavalía y, al llegar al cruce con Lugones, impactó contra una moto de 110 cc que se desplazaba de sur a norte.

Tras el fuerte choque, personal policial acudió al lugar para asistir a los involucrados y realizar las actuaciones correspondientes, mientras se trabajaba para establecer la mecánica del siniestro.

Hasta el momento no trascendió oficialmente el estado de salud de los ocupantes de los rodados.