EN VIVO | Franco Colapinto afronta el GP de Bélgica de Fómrula 1 buscando sumar con su Alpine

El piloto saldrá a pista este domingo desde las 10 en el Circuito de Spa-Francorchamps. Había clasificado 13°, pero ganó dos posiciones por las sanciones a Lando Norris e Isack Hadjar.

Hoy 09:13

Franco Colapinto afrontará este domingo una nueva carrera en la Fórmula 1. El piloto argentino largará desde la 11ª posición en el Gran Premio de Bélgica, que se disputará desde las 10, hora argentina, en el tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.

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El representante de Alpine había finalizado 13° en la clasificación, con un tiempo de 1m46s392, pero avanzará dos lugares en la grilla de salida debido a las penalizaciones impuestas a Lando Norris, de McLaren, e Isack Hadjar, de Red Bull.

La misma situación también beneficiará a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien pasará del 12° al 10° lugar, justo por delante del argentino.

Colapinto logró superar sin inconvenientes la Q1, donde marcó una vuelta sólida, pero no pudo mejorar en la Q2 y quedó a poco más de dos décimas de meterse en la etapa decisiva de la clasificación.

Tras la jornada, el argentino fue crítico con el rendimiento del auto y reconoció que Alpine no encontró el salto esperado respecto del viernes.

“No mejoramos nada. Empeoramos en la mañana, así que no fueron buenos cambios. Está siendo un auto difícil de manejar; es impredecible. Todos mejoraron menos nosotros”, expresó el piloto número 43.

En lo que va del fin de semana, ninguno de los dos autos de la escudería francesa logró igualar el ritmo de los Racing Bulls ni de Gabriel Bortoleto, de Audi, por lo que la carrera se presenta como un desafío exigente para Colapinto.

La pole position quedó en manos del italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, quien firmó un tiempo de 1m44s361 y largará desde la primera posición.

Detrás suyo partirán Max Verstappen, de Red Bull, y George Russell, también de Mercedes, luego de las penalizaciones que modificaron el orden definitivo de la parrilla.

Con una largada desde el puesto 11, Colapinto intentará aprovechar cualquier oportunidad en una carrera que promete ser exigente para Alpine, pero que también puede abrir una chance para pelear por los puntos en Bélgica.