Terror en Bº Los Telefónicos: entró a la casa de su expareja y la amenazó de muerte si pedía ayuda

El acusado, que habría estado alcoholizado, ingresó por la fuerza a la vivienda durante la madrugada y fue reducido por la Policía dentro del domicilio. Quedó aprehendido por orden de la Fiscalía de Violencia de Género.

Hoy 08:49

Momentos de extrema tensión se vivieron en una vivienda del barrio Los Telefónicos, donde un hombre fue detenido luego de irrumpir por la fuerza en la casa de su expareja y amenazarla para impedir que pidiera ayuda.

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El procedimiento se concretó durante la mañana de ayer, cuando efectivos de la Subcomisaría La Costa acudieron al domicilio tras recibir un alerta por un episodio de violencia de género.

Según denunció la víctima, de 48 años, el acusado llegó al inmueble en aparente estado de ebriedad y, tras empujar la puerta de ingreso, logró acceder a la vivienda sin autorización.

Una vez dentro, el sujeto comenzó a intimidarla con amenazas de muerte para que no utilizara el teléfono ni activara el botón antipánico. Además, le exigió que engañara a los uniformados diciéndoles que él no estaba en el lugar.

Ante la gravedad de la situación, los policías ingresaron al inmueble, redujeron al agresor y lo trasladaron a sede policial, donde quedó alojado por disposición de la Fiscalía de Violencia de Género.