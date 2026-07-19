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SANTIAGO DEL ESTERO | 19 JUL 2026 | 18º
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Los medios de todo el mundo reflejaron la consagración de España y pusieron el foco en Messi

La prensa internacional destacó el triunfo de la Furia Roja sobre la Selección Argentina y el posible último Mundial del capitán argentino.

Hoy 20:43

La consagración de España ante la Selección Argentina en la final del Mundial 2026 tuvo una enorme repercusión internacional. Los principales medios del mundo destacaron el buen juego del conjunto europeo y la victoria por 1-0 que le permitió conquistar la segunda Copa del Mundo de su historia.

Además, gran parte de la atención estuvo puesta en Lionel Messi, quien no pudo desplegar su mejor fútbol en el partido decisivo. Para la prensa internacional, la final ante España pudo haber significado la última aparición del capitán argentino en una Copa del Mundo.

En Inglaterra, The Sun tituló “Cuento de hadas en Nueva York” y destacó que el gol de Ferran Torres en el tiempo suplementario terminó con el sueño de Messi y de la Selección Argentina. El medio británico también hizo referencia a la expulsión de Enzo Fernández durante el encuentro.

Por su parte, The New York Times tituló: “España gana la final del Mundial a Argentina en la prórroga”. El diario estadounidense remarcó que Torres marcó el único gol cuando la Albiceleste jugaba con un futbolista menos y destronó al campeón vigente en un partido que podría haber sido el último Mundial de Lionel Messi.

En Francia, Le Monde también puso el foco en el capitán argentino y tituló: “España derrota a Argentina para ganar el Mundial y destrozar el sueño de Messi”. El medio destacó que el delantero de Barcelona marcó en el minuto 106 del alargue para terminar con la ilusión de una despedida triunfal del astro argentino en el escenario más importante del fútbol mundial.

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