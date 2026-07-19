Picante cruce entre Nicolás Otamendi y Rodri tras la final: “Toda la semana estuviste llorando”

El defensor de la Selección Argentina se enfrentó con el capitán de España luego del partido y le recriminó las declaraciones realizadas durante la previa sobre el arbitraje y el juego de la Albiceleste.

Hoy 20:28

La final del Mundial 2026 terminó con una nueva consagración de España y una dura derrota para la Selección Argentina, pero la tensión no quedó dentro de la cancha. Después del pitazo final, Nicolás Otamendi protagonizó un fuerte cruce con Rodri, capitán del conjunto español.

Cuando el mediocampista se acercó para saludarlo, el defensor argentino le pasó factura por las declaraciones que el plantel español había realizado durante la semana. “Toda la semana estuviste llorando. Vos y Laporte, los dos. Eso no se hace, estuviste llorando con los árbitros, amigo”, le recriminó Otamendi cara a cara.

Rodri, sorprendido, intentó entender el motivo del reclamo y respondió: “¿De qué, de qué?”. En ese momento, Mikel Oyarzabal se acercó para intentar calmar la situación, aunque no logró frenar el intercambio y terminó alejándose de la escena.

El capitán español pidió “respeto”, pero Otamendi no cedió: “Tengo respeto, pero vos no tenés que hablar así, ¿sabés?”. Rodri volvió a preguntarle qué había dicho, mientras el defensor argentino continuaba con el reclamo.

El enojo de Otamendi estaría relacionado con las declaraciones de los españoles en la previa de la final. Aymeric Laporte había cuestionado el estilo de juego argentino y había advertido sobre supuestas acciones que, según su mirada, los árbitros dejaban pasar.

“En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar. Sobre todo con Argentina, que es un equipo que deja muchos recados”, había afirmado el defensor. Sus palabras, sumadas a las declaraciones de Rodri sobre no entrar en provocaciones, terminaron generando un clima de tensión que explotó después de la final.