Con nuevas funciones, seguirá hasta 2028 la agencia que lidera las privatizaciones

El Gobierno dispuso por decreto la continuidad de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas hasta que cumpla sus objetivos, en medio del avance del plan para transferir empresas estatales al sector privado.

Hoy 09:56

El Gobierno extendió hasta julio de 2028 el funcionamiento de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la oficina especial encargada de las privatizaciones y la gestión de la representación del Estado en casi sesenta compañías del mercado local.

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Mediante el decreto 611, publicado este lunes en el Boletín Oficial, se dispuso la continuidad de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria que funciona en el Ministerio de Economía y también se le sumaron nuevas funciones.

Además de reestructurar las empresas públicas, entre ellas para privatizarlas mediante concesión o venta de acciones, la Agencia de Transformación tendrá ahora el ejercicio de la representación societaria del Estado en las 58 firmas en las que es accionista y también deberá controlar la idoneidad de los funcionarios designados para ese efecto.

El decreto también ratificó a Diego Chaher como titular del área, con rango de secretario, y modificó la estructura de sus colaboradores.

En los considerandos del decreto, se admite que la agencia encargada de las privatizaciones no logró cumplimentar en dos años el total de las metas planteadas, por lo que aseguró que es necesario extender hasta el 19 de julio de 2028 o “hasta que cumpla sus objetivos, lo que ocurra primero” el funcionamiento de la Agencia a fin de garantizar la continuidad del proceso de transformación del Sector Público Nacional.

La prórroga por dos años del funcionamiento de la unidad ejecutora especial creada en 2024 para dirigir y coordinar la reestructuración de las empresas y sociedades estatales se da en medio del intento oficial por acelerar el traspaso de varias compañías al sector privado.

En ese marco, el Gobierno apunta a sumar con las privatizaciones en marcha unos US$2300 millones entre lo que queda del año y 2027. Así lo había adelantado el ministro de Economía, Luis Caputo, al presentar el programa financiero para 2026 y el próximo año.

Entre las firmas estatales que planea traspasar a los privados en lo que queda del primer mandato de Javier Milei, aparece Aysa, cuya licitación está abiertay los sobres con ofertas abrirán a fines de agosto.

También está en los planes ofociales el ferrocarrilBelgrano Cargas, cuyos pliegos están en revisión y se espera se publiquen en las próximas semanas.