El Consejo Económico y Social presentó la oferta de créditos del CFI en el sur santiagueño

Las líneas de financiamiento están destinadas a sectores productivos, empresariales y profesionales, con montos de hasta $500 millones y tasas competitivas.

Hoy 09:52

Autoridades del Consejo Económico y Social de Santiago del Estero presentaron en Selva, cabecera del departamento Rivadavia, la oferta de créditos del Consejo Federal de Inversiones gestionadas por el gobernador Elías Suárez, destinadas a los sectores productivos, empresarial y profesional de la provincia.

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La presentación, realizada en la Cooperativa de Tamberos, estuvo a cargo del secretario ejecutivo, Miguel Mandrille y el secretario adjunto del Consejo Económico, Ricardo Sosa, y asistieron productores tamberos, apícolas, agrícolas, empresarios, comerciantes y profesionales de los departamentos Rivadavia, Mitre y Aguirre.

Allí se brindaron detalles de las líneas de crédito a las que pueden acceder que van desde los $ 4 millones a $ 500 millones y que se denominan Competitividad Pyme, Financiamiento Verde, Apoyo a Mujeres Empresarias y Empresas de Triple Impacto.

Las autoridades explicaron que las tasas de interés son las más bajas del mercado, fijas durante los primeros años, varían, según las líneas, entre el 16,8%, 21% y 28% y con plazos de devolución que oscilan entre 2 y 5 años.

También dieron a conocer el Manual de Productos Financiables, con casos de ejemplos ilustrativos para más de 40 rubros productivos, empresariales y profesionales.

Los asistentes se mostraron muy interesados en la propuesta y realizaron numerosas consultas sobre detalles técnicos y forma de acceder a los créditos.