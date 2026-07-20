Messi no viaja con sus compañeros de la Selección de regreso a la Argentina

El capitán viajó desde Nueva York a Miami junto a Rodrigo De Paul para reincorporarse a su equipo de la liga estadounidense, Inter Miami.

Hoy 09:57

El plantel de la selección argentina no volverá completo al país. Según trascendió, el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, no viajará junto al resto de sus compañeros para las celebraciones previstas tras obtener el subcampeonato del Mundial 2026. El astro, en cambio, voló desde Nueva York a Miami con Rodrigo De Paul, compañero en el Inter Miami, para reincorporarse a su equipo de la liga de fútbol estadounidense.

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Tampoco viajarán al país Gerónimo Rulli, Nicolás Paz, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Juan Manuel López y Juan Musso.

En tanto, en el avión que ya partió desde Nueva York y tiene previsto aterrizar en el aeropuerto internacional de Ezeiza viajan, además del cuerpo técnico: Dibu Martínez, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Lisandro Martínez, Cuti Romero, Lautaro Martínez, Nahuel Molina, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Giuliano Simeone y Nicolás Otamendi.

Luego de la victoria de España en la final del Mundial 2026, el director técnico Lionel Scaloni fue el único que se refirió a la derrota y sus implicancias, e incluso puso en duda su continuidad en la selección. “Siento la necesidad de pensar porque no sé si voy a poder hacer algo tan grande como esto. Al presidente [de AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia] le estoy agradecido por haberme dado la oportunidad de estar en el lugar en el que estoy”, dijo en conferencia de prensa luego del partido.

La Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en tanto, publicó un comunicado el domingo por la noche. “El cariño recibido durante todo el camino, las banderas, los mensajes, las caravanas, los abrazos y el respaldo incondicional demostraron, una vez más, que la Selección es patrimonio de todos los argentinos”, introdujo.

La AFA indicó luego que “algunos futbolistas del plantel partirán directamente desde los Estados Unidos hacia distintos destinos para reincorporarse a sus clubes o iniciar su período de descanso”, sin aclarar quiénes serían los que volverían a la Argentina.

Por último, la entidad reforzó el mensaje de agradecimiento. “Porque la camiseta la defendemos entre todos, y el orgullo de representar a la Argentina seguirá siendo el motor para afrontar los desafíos que vendrán”, cerró.