La ANMAT prohibió la venta de varios protectores solares por irregularidades

El organismo detectó productos sin registro sanitario, sin documentación de origen y sin importador habilitado. Además, dos de ellos tenían la fecha de vencimiento expirada desde 2023.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el país el uso, la comercialización, la distribución y la publicidad de una serie de protectores solares de las marcas Karité, Kiss Beauty y Miss Vanesa, luego de detectarlos en locales porteños y comprobar que no estaban inscriptos ante el organismo.
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La medida quedó formalizada mediante la Disposición 4300/2026, firmada el 13 de julio por el administrador nacional de la ANMAT, Luis Eduardo Fontana.
La prohibición alcanza a los productos detallados en la normativa, en todas sus presentaciones y contenidos netos. También comprende cualquier otro cosmético de esas tres marcas hasta que sea debidamente regularizado.
Los artículos alcanzados por la disposición son:
Los productos fueron hallados durante inspecciones realizadas el 15 de mayo de 2026 en distintos comercios de la Ciudad de Buenos Aires.
Según la disposición, los responsables de uno de los establecimientos inspeccionados no pudieron presentar documentación que acreditara la procedencia de la mercadería.
El organismo consultó su base de datos oficial y no encontró productos registrados cuyos datos coincidieran con los incluidos en los envases examinados.
La ANMAT los consideró cosméticos ilegítimos porque no pudo establecer que hubieran sido elaborados bajo condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, que utilizaran ingredientes permitidos ni que hubieran ingresado al país mediante un importador habilitado.
Ante esa falta de trazabilidad, el organismo señaló que no es posible garantizar la seguridad, la calidad ni la composición de los productos.
La disposición fue comunicada a las autoridades sanitarias provinciales, al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial.