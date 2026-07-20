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SANTIAGO DEL ESTERO | 20 JUL 2026 | 14º
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Mundo

Murió un adolescente durante los festejos por el título de España en el Mundial

La víctima tenía 14 años. El hecho ocurrió en Salamanca, donde colapsó un ornamento de la Glorieta del Árbol Gordo por el peso de las personas que se habían subido a la estructura.

Hoy 10:07
España

Una persona murió y otra resultó herida luego del derrumbe de una fuente en el centro de España durante los festejos por el campeonato mundial obtenido este domingo por la selección nacional.

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Todo ocurrió poco después de la medianoche en la Glorieta del Árbol Gordo en Ciudad Rodrigo, Salamanca. La víctima fatal es un adolescente de 14 años, informó el diario El Norte de Castilla.

El servicio de emergencias de Castilla y León informó que recibieron varias llamadas para alertar sobre el colapso de la fuente sobre algunas de las personas que estaban concentradas en el lugar.

El ornamento se desprendió debido al peso de las personas que se encontraban en la parte más alta e impactó contra algunos de las personas que se encontraban en el interior de la fuente, conocida como el Árbol Gordo, donde se suelen festejar los títulos deportivos, consignó el citado medio.

Los servicios sanitarios atendieron a dos personas que fueron trasladadas al centro de salud de Ciudad Rodrigo.

Una de ellas murió en el centro sanitario, mientras que sobre el estado de la otra persona herida no trascendieron más datos.

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