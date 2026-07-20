Tragedia en los festejos por la Selección: una persona murió por el estallido de una bomba de estruendo

La víctima falleció tras la detonación del artefacto pirotécnico durante las celebraciones por el partido entre Argentina y España.

Hoy 10:14

Un hombre falleció y otras tres personas resultaron heridas de gravedad este domingo en Neuquén tras la explosión de una bomba de estruendo que manipulaban en medio de las celebraciones, luego del partido de la Selección Argentina en la final de la Copa del Mundo 2026.

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El hecho ocurrió poco después de finalizado el partido en el que Argentina cayó ante España. Según el relato de testigos, el artefacto explosivo detonó de manera imprevista en la cara de quienes lo sostenían, generando un estallido de gran intensidad.

Los heridos fueron asistidos en el lugar y trasladados de urgencia al Hospital Heller, donde permanecen internados. Hasta el momento no se difundieron las identidades de las víctimas ni el estado clínico detallado de los lesionados.

La titular de la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Luciana Ortiz Luna, compartió en sus redes sociales información sobre el operativo de traslado de los afectados. La Policía de la provincia inició las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del accidente, aunque por el momento no se reportaron detenciones ni se precisó el origen del artefacto utilizado.

La investigación se encuentra en etapa preliminar. El caso quedó caratulado como “averiguación de las causales de muerte y lesiones” y las autoridades esperan los resultados de las pericias técnicas sobre el explosivo.

“Está todo controlado”, sostuvieron las autoridades.

Este tipo de incidentes evidencian los riesgos asociados al uso de pirotecnia y bombas de estruendo durante concentraciones públicas. Entre las heridas más comunes aparecen las quemaduras graves, lesiones oculares, amputaciones y, en casos extremos, muertes por la onda expansiva.

Por el momento, la información oficial se limita a los datos iniciales del operativo de emergencias. Se espera que en las próximas horas la Policía y la Justicia provincial brinden mayores precisiones sobre las pericias y el estado de los heridos.