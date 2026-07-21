Así fue el regreso de Paredes a Boca: entrenamiento y ¿concentra ante O’Higgins?

El mediocampista se reincorporó rápidamente al plantel tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Hoy 15:50

Leandro Paredes volvió a ponerse la ropa de Boca. El mediocampista se reincorporó este martes al plantel xeneize, apenas un día después de su arribo al país tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

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El capitán del Xeneize se presentó a primera hora en el predio de Ezeiza, se entrenó a la par del grupo y concentrará para el partido de ida ante O’Higgins, por los playoffs de la Copa Sudamericana.

El encuentro se disputará este jueves, desde las 21.30, en La Bombonera, en el marco de los 16avos de final del certamen internacional.

Paredes llegó con el deseo de ponerse rápidamente a disposición de Rodolfo Arruabarrena, aunque su presencia como titular todavía no está confirmada. La decisión quedará en manos del entrenador, junto con la evaluación del cuerpo médico.

El mediocampista arrastra una fisura en una de sus costillas, lesión que sufrió durante la Copa del Mundo. Por ese motivo, será evaluado día a día antes de definir si estará desde el arranque o si ocupará un lugar entre los suplentes.

Más allá de las molestias físicas y del desgaste acumulado, Paredes quiere estar presente en un partido clave para Boca. Durante el Mundial disputó 696 minutos en siete encuentros, y en la final ante España ingresó en el segundo tiempo.

Tras el cierre de ese partido, el volante fue expulsado luego de una pelea con Gavi y Eric García, en medio del clima caliente que dejó la definición.

Lozano, en duda por una molestia

La mala noticia de la práctica matutina fue Leandro Lozano. El lateral uruguayo no pudo completar el entrenamiento por un inconveniente físico y quedó en duda para el duelo ante O’Higgins.

En caso de que Lozano no llegue en condiciones, su lugar podría ser ocupado por Dylan Gorosito.

Boca afrontará el cruce ante el conjunto chileno con la necesidad de dar el primer paso en la serie y con la expectativa puesta en Paredes, que quiere dejar atrás rápidamente el golpe mundialista y volver a jugar en La Bombonera con la camiseta del club de sus amores.