Se realizó la segunda etapa de convocatoria para la Preselección Sub 14 Femenina

La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Ciclista Olímpico de La Banda, con la participación de 34 jugadoras de clubes afiliados a la Federación de Voleibol de Santiago del Estero.

Hoy 13:53

Este martes se llevó a cabo la segunda etapa de convocatorias para la Preselección Sub 14 Femenina de Santiago del Estero, que representará a la provincia en el Campeonato Nacional de la categoría.

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La actividad se desarrolló en las instalaciones del Club Ciclista Olímpico, en la ciudad de La Banda, y contó con la participación de 34 jugadoras pertenecientes a clubes afiliados a la Federación de Voleibol de Santiago del Estero.

El seleccionado santiagueño se prepara para competir en el certamen nacional que se disputará en la ciudad de Resistencia, provincia de Chaco, entre los días 25 y 29 de agosto.

La convocatoria estuvo a cargo de la entrenadora nacional I María Elena Giménez, junto a los profesores Mónica Gómez y Víctor Paz, integrantes del cuerpo técnico.

Además, Walter Santillán, miembro de la Mesa Directiva de la Federación y presidente de la delegación, brindó información a los padres presentes sobre los objetivos y detalles organizativos del torneo.

El Campeonato Nacional reunirá a seleccionados de las 24 provincias del país, por lo que Santiago del Estero continúa trabajando en la preparación de sus representantes para llegar de la mejor manera a la competencia.