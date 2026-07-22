Cayó una mujer acusada de estafar con falsos planes sociales

La sospechosa habría utilizado redes sociales para ofrecer beneficios inexistentes y solicitar dinero a las víctimas. En un allanamiento secuestraron un teléfono celular.

Hoy 22:26

Una mujer de 29 años fue detenida en el marco de una investigación por una presunta estafa en perjuicio de la Administración Pública Provincial. El procedimiento fue realizado por personal del Departamento de Delitos Económicos, que además secuestró un teléfono celular de interés para la causa.

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Según la investigación, la acusada utilizaba perfiles de Facebook para promocionar supuestos planes de emergencia y tarjetas alimentarias que en realidad no existían. De esa manera, captaba a las víctimas y les solicitaba transferencias de entre $15.000 y $30.000 con la promesa de iniciar trámites que nunca llegaban a concretarse.

Durante el allanamiento ordenado por la Justicia, los efectivos secuestraron un teléfono celular que será sometido a pericias para avanzar con la investigación. En tanto, la mujer quedó a disposición de la autoridad judicial.

En el procedimiento intervino personal del Departamento de Delitos Económicos, dependiente de la Dirección General de Investigaciones. Además, las autoridades recordaron que los programas sociales oficiales son gratuitos y personales, por lo que recomendaron a la comunidad informarse únicamente a través de los canales oficiales.