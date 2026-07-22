Policías de Forres salvaron la vida de un bebé de 10 meses que sufrió un episodio de asfixia

El padre llegó desesperado a la Comisaría Comunitaria N° 52 con su hijo en brazos y los efectivos realizaron maniobras de emergencia que permitieron que el pequeño recuperara la respiración.

Hoy 22:27

Un dramático momento se vivió este martes por la mañana en la ciudad de Forres, cuando un bebé de apenas 10 meses llegó a la dependencia policial con signos de asfixia y logró ser estabilizado gracias a la rápida intervención de los efectivos.

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El hecho ocurrió alrededor de las 8:30 en la Comisaría Comunitaria N° 52, donde un joven de 23 años ingresó desesperado con su hijo en brazos, solicitando ayuda debido a que el pequeño presentaba importantes dificultades para respirar.

Ante la situación de emergencia, el personal policial de guardia actuó de inmediato y aplicó maniobras de desobstrucción de las vías respiratorias y reanimación, logrando que el bebé recuperara la respiración en el lugar.

Luego de la primera asistencia, el niño fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Forres, donde recibió atención médica, oxígeno y quedó bajo observación para controlar su evolución.

Los profesionales de salud confirmaron que el bebé presentó una evolución favorable y se encontraba fuera de peligro, por lo que posteriormente recibió el alta médica.

La rápida respuesta de los uniformados permitió atravesar una situación crítica y llevar tranquilidad a la familia, que había vivido momentos de profunda angustia.

Desde la institución policial destacaron la importancia de contar con personal capacitado para actuar ante emergencias, ya que una intervención inmediata puede resultar fundamental para preservar la vida de las personas en situaciones de riesgo.