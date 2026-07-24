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Impactante siniestro vial en el Bº Mariano Moreno: tres chicos fueron atropellados

El conductor perdió el control del automóvil por causas que se investigan. Los menores permanecen internados en el Cepsi.

Hoy 14:50

Un dramático episodio se registró durante la tarde del jueves en el barrio Mariano Moreno, donde tres menores resultaron heridos tras ser embestidos por un automóvil mientras jugaban sobre la calzada

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El conductor del vehículo fue demorado por orden judicial y quedó a disposición de la Fiscalía mientras avanza la investigación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 15.30 sobre calle Ejército de los Andes, entre Lamadrid y Lavalle. Por causas que son materia de pericias, un Volkswagen Up que era conducido por Iván Exequiel Gutiérrez, de 21 años, perdió el control y terminó impactando contra los menores.

Como consecuencia del fuerte choque, dos niños de 10 años y una adolescente de 13 sufrieron diversas lesiones. Vecinos que presenciaron la dramática escena dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, por lo que una ambulancia del Sease 107 acudió al lugar para asistir a las víctimas.

Tras recibir las primeras atenciones médicas, los tres menores fueron derivados al Centro Provincial de Salud Infantil (Cepsi), donde permanecieron internados para una evaluación más exhaustiva de su estado de salud.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Comunitaria Nº 45 junto a peritos de Criminalística, quienes realizaron las tareas de rigor para establecer la mecánica del hecho. Además, por disposición de la fiscal Belkis Alderete, el automóvil fue secuestrado preventivamente y al conductor se le practicó el correspondiente test de alcoholemia.

La representante del Ministerio Público Fiscal ordenó que el joven permanezca demorado hasta contar con los informes médicos de las víctimas y avanzar con las medidas investigativas que permitan determinar las responsabilidades penales por el grave siniestro vial.

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