El rugby santiagueño tendrá un fin de semana imperdible: Copa Madre de Ciudades, Regional y Anual

Los fanáticos de la ovalada se preparan para vivir un finde a pura acción en Santiago del Estero. Todos los partidos y horarios.

Hoy 14:57

El rugby santiagueño vivirá un atractivo fin de semana, con partidos correspondientes a tres competencias diferentes y actividad tanto el sábado como el domingo.

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La agenda estará encabezada por la Copa Madre de Ciudades de selecciones M17, mientras que Santiago Rugby y Old Lions disputarán la segunda fecha del Campeonato Regional B del NOA. Además, se jugará la cuarta jornada del Torneo Anual Copa Tivarello.

La selección M17 afrontará una importante prueba

La selección juvenil de menores de 17 años tendrá una exigente jornada este sábado en la cancha de Santiago Lawn Tennis, donde la Unión Santiagueña de Rugby pondrá en juego la Copa Madre de Ciudades.

Del certamen amistoso participarán los seleccionados de Santiago del Estero, Tucumán, Salta y Noreste, como parte de la preparación para sus próximos compromisos en el Campeonato Argentino Juvenil.

La competencia comenzará a las 11 de la mañana y se disputará bajo el sistema de todos contra todos, con encuentros de 30 minutos de duración.

El torneo será una prueba importante para el conjunto dirigido por Miguel Brevetta, que se prepara para el Select 12 Norte Ascenso del Campeonato Argentino, previsto para octubre en Santiago del Estero.

Santiago Rugby y Old Lions juegan por el Regional B

También el sábado, Santiago Rugby y Old Lions afrontarán la segunda fecha del Campeonato Regional B del NOA.

El Tricolor recibirá en esta ciudad a Gimnasia y Tiro de Salta, mientras que el León jugará como visitante ante Tiro Federal.

Por su parte, Santiago Lawn Tennis no tendrá actividad este fin de semana, debido a que Tigres, su rival, deberá afrontar un compromiso por el Torneo del Interior B.

La programación del Torneo Anual Copa Tivarello

La cuarta jornada del Campeonato Anual comenzará el sábado con el encuentro entre Old Lions Azul y Añatuya.

Los restantes partidos se disputarán el domingo:

Santiago Lawn Tennis-Termas

Santiago Rugby-Universitario

Old Lions Rojo-Olímpico