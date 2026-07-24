Tiroteo fatal en Uruguay: un nene de 12 años murió baleado y hay cinco heridos

El ataque ocurrió durante una picada clandestina en Montevideo. La Policía investiga si se trató de una venganza vinculada a una disputa narco.

Hoy 15:15

Durante una picada clandestina en la ciudad uruguaya de Montevideo, un chico de 12 años murió y cinco personas resultaron heridas en medio de un tiroteo. La principal hipótesis que investiga la Policía local apunta a una posible venganza narco.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El ataque ocurrió el viernes a la madrugada cerca del Teatro de Verano del Parque Rodó, ubicado en la rambla de la capital. Allí, decenas de autos y motos se encontraron en el lugar para correr carreras callejeras.

Según el diario El País, a la una de la madrugada la policía recibió un llamado alertando sobre disparos de armas de fuego. Sin embargo, no esperaron a los efectivos y trasladaron directamente a los heridos al Hospital Pasteur.

Cuando los oficiales quisieron acercarse al lugar, los participantes de la picada comenzaron a huir y atacaron a pedradas a los efectivos. Aún así, las autoridades lograron capturar una moto de alta cilindrada sin matrícula con impactos de bala, además de vainas y otros indicios balísticos.

Según el parte policial, el nene fallecido tenía una herida de bala en el tórax. Además, hay otros cinco heridos que tienen 14, 22, 26, 30 y 54 años. El adolescente de 14 años recibió disparos en la pierna y el pecho y tuvo que ser operado.

La víctima fatal, además de los heridos de 14 y 22 años, son de apellido Puglia, un clan narco relacionado con la venta de droga en el barrio uruguayo Villa Española. Otro de los testigos, que tiene el mismo apellido, fue quien llevó al hospital al herido de 54 años.

Los Puglia tienen vínculo con otra banda familiar, los Albín, que tienen rivalidad con un tercer clan, los Suárez. Es por ese motivo que los investigadores especulan con una venganza narco en el marco de una guerra de bandos que lleva al menos tres años.

Hace dos semanas, en el barrio El Monarca, se dio un quíntuple homicidio en donde cuatro personas se metieron en una casa y dispararon a todos los presentes.

A raíz de la conmoción pública, todo el arco político salió a pedir explicaciones: “Capaz que ahora que le toca de cerca a la izquierda caviar, pueda darse cuenta de que hay que apretar las medidas. Hacer una especie de toque de queda, porque hay malandras que son animales y hay que tratarlos como tal”, planteó Sebastián da Silva, senador del Partido Nacional.

“Cuando un niño muere por una balacera, fracasa mucho más que un operativo policial. Fracasa el Estado en su deber más básico: proteger la vida de sus ciudadanos”, agregó la senadora María Eugenia Rosselló.

El presidente planteó que hay que endurecerse contra las bandas narco y reiteró que, sin importar el motivo, la muerte de un niño es “dolorosísima”.