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SANTIAGO DEL ESTERO | 25 JUL 2026 | 11º
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Termas de Río Hondo: temperaturas agradables y sol a la vista para hoy Sábado 25 de julio de 2026

Los termenses comienzan el día con niebla y temperaturas frescas, pero el pronóstico anticipa un clima soleado para las próximas jornadas. Se esperan temperaturas en ascenso a lo largo del fin de semana.

Hoy 08:01

En la mañana de hoy, los termenses se encuentran con una condición de niebla densa que envuelve a Termas de Río Hondo, con una temperatura actual de 6.3 °C. La sensación térmica se mantiene en 6.2 °C, y la humedad alcanza un 93%, lo que contribuye a una atmósfera fresca.

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A medida que avance la jornada, se espera que la niebla se disipe, dando paso a un soleado día en la región. Las temperaturas mínimas se establecerán en 11 °C y las máximas alcanzarán los 23.4 °C, proporcionando un clima más cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

El viento sopla suavemente desde el este-noreste a 3.6 km/h, lo que contribuirá a una sensación más agradable al aire libre en las horas posteriores a la niebla. Este cambio en las condiciones del tiempo animará a los termenses a salir y aprovechar el sol.

Para mañana, el pronóstico indica un clima soleado nuevamente, con mínimas de 13.3 °C y máximas que alcanzarán los 24.1 °C. Se prevé que el buen tiempo continúe, lo que es una excelente noticia para los habitantes y turistas de la región.

Finalmente, el lunes se espera que las temperaturas sigan en aumento, con mínimas de 16 °C y máximas de 25.4 °C. Este clima soleado y cálido será ideal para disfrutar de las actividades al aire libre, marcando un cambio positivo en la atmósfera de Termas de Río Hondo.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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