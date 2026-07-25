Independiente y Estudiantes protagonizan un duelo imperdible en el arranque del Clausura

El Rojo y el Pincha se enfrentan este domingo, desde las 17.15, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Pablo Dóvalo será el árbitro y el encuentro se podrá ver por TNT Sports.

Hoy 00:15

Independiente comenzará su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional este domingo, cuando visite a Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Zona A.

El encuentro se disputará desde las 17.15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros intentará comenzar con el pie derecho después de un primer semestre en el que terminó quinto en su zona y quedó eliminado por Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura.

Además de su participación en la Copa Argentina, el principal objetivo del Rojo será pelear el Clausura y cortar una sequía de casi 24 años sin conquistar un torneo local.

Estudiantes quiere volver a ser protagonista

Estudiantes llega al comienzo del campeonato con la expectativa de mantenerse entre los principales animadores del fútbol argentino.

El Pincha conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones durante la temporada pasada. Sin embargo, en el último Apertura sufrió una temprana eliminación ante Racing, pese a haber finalizado primero en la fase regular.

El equipo conducido por Alexander Medina también apunta a finalizar en lo más alto de la tabla anual y quedarse con el título de Campeón de Liga.

Posible formación de Estudiantes

Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Tiago Palacios, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.

Posible formación de Independiente

Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Estudiantes vs. Independiente: todos los datos

Día: domingo.

Hora: 17.15.

TV: TNT Sports Premium.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Sebastián Habib.

Estadio: Jorge Luis Hirschi.