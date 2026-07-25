Independiente y Estudiantes protagonizan un duelo imperdible en el arranque del Clausura

El Rojo y el Pincha se enfrentan este domingo, desde las 17.15, en el estadio Jorge Luis Hirschi. Pablo Dóvalo será el árbitro y el encuentro se podrá ver por TNT Sports.
Independiente comenzará su participación en el Torneo Clausura de la Liga Profesional este domingo, cuando visite a Estudiantes de La Plata por la primera fecha de la Zona A.
El encuentro se disputará desde las 17.15 en el Estadio Jorge Luis Hirschi y será televisado por TNT Sports Premium. El árbitro será Pablo Dóvalo, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
El conjunto dirigido por Gustavo Quinteros intentará comenzar con el pie derecho después de un primer semestre en el que terminó quinto en su zona y quedó eliminado por Rosario Central en los octavos de final del Torneo Apertura.
Además de su participación en la Copa Argentina, el principal objetivo del Rojo será pelear el Clausura y cortar una sequía de casi 24 años sin conquistar un torneo local.
Estudiantes llega al comienzo del campeonato con la expectativa de mantenerse entre los principales animadores del fútbol argentino.
El Pincha conquistó el Torneo Clausura y el Trofeo de Campeones durante la temporada pasada. Sin embargo, en el último Apertura sufrió una temprana eliminación ante Racing, pese a haber finalizado primero en la fase regular.
El equipo conducido por Alexander Medina también apunta a finalizar en lo más alto de la tabla anual y quedarse con el título de Campeón de Liga.
Fernando Muslera; Gastón Benedetti, Tomás Palacios, Leandro González Pírez, Eric Meza; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves; Tiago Palacios, Alexis Castro, Fabricio Pérez; Guido Carrillo. DT: Alexander Medina.
Rodrigo Rey; Facundo Zabala, Sebastián Valdéz, Kevin Lomónaco, Leonardo Godoy; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Matías Abaldo, Santiago Montiel, Maximiliano Gutiérrez; Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.
Día: domingo.
Hora: 17.15.
TV: TNT Sports Premium.
Árbitro: Pablo Dóvalo.
VAR: Sebastián Habib.
Estadio: Jorge Luis Hirschi.