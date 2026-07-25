Triunfazo de Independiente sobre Estudiantes en La Plata, en el arranque del Clausura

El Rojo se quedó con el duelo como visitante al imponerse por 2 a 0 ante el Pincha en el estadio Jorge Luis Hirschi por la primera fecha de la Zona A.

Hoy 19:20

Independiente comenzó el Torneo Clausura con una victoria de enorme valor. Después de dos meses sin competencia oficial y en una cancha siempre complicada, el equipo de Gustavo Quinteros se impuso 2-0 ante Estudiantes en La Plata y dio una muestra de carácter para arrancar el campeonato con el pie derecho.

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El conjunto de Avellaneda tuvo un buen primer tiempo y consiguió manejar el partido durante varios pasajes. Con Santiago Montiel como una de las principales cartas ofensivas, el Rojo encontró circulación y profundidad, aunque no pudo transformar su dominio en goles. Fernando Muslera fue clave para mantener el arco del Pincha en cero.

En el complemento, la historia cambió. Estudiantes tomó el control de la pelota y obligó a Independiente a replegarse. El equipo de Quinteros perdió precisión en la mitad de la cancha y debió soportar varios minutos de presión, pero no se desordenó y esperó su oportunidad.

Y cuando apareció, no la dejó pasar. Montiel ejecutó un tiro libre preciso y asistió a Gabriel Ávalos, quien marcó el 1-0 para el Rojo. Poco después, Rodrigo Rey le atajó un penal a Guido Carrillo y mantuvo la ventaja de Independiente.

El golpe definitivo llegó casi inmediatamente. Un error en la salida de Funes Mori dejó la pelota servida y Montiel, una de las figuras de la noche, aprovechó para marcar el 2-0 y sentenciar el partido.

Más allá del resultado, Independiente dejó una señal importante: supo sufrir, entendió los momentos del partido y fue contundente cuando tuvo sus chances. Además, Ávalos volvió a convertir, Maxi Meza sumó sus primeros minutos oficiales tras su regreso y la dupla central de Fedorco y Valdez volvió a responder.

El Clausura recién comienza, pero el Rojo dio el primer paso con una victoria de visitante que puede servir como impulso para un equipo que busca volver a ser protagonista.