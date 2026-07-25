Atlético e Independiente Rivadavia quieren comenzar con el pie derecho en Tucumán

El Decano recibe a la Lepra mendocina, que llega como líder de la tabla anual y con los octavos de final de la Copa Libertadores en el horizonte.

Hoy 00:15

Atlético Tucumán recibirá este domingo a Independiente Rivadavia de Mendoza por la primera fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026.

El encuentro comenzará a las 15 en el Estadio Monumental José Fierro, será televisado por ESPN Premium y tendrá como árbitro principal a Álvaro Carranza. En el VAR estará Maximiliano Macheroni.

Atlético Tucumán quiere cambiar la imagen

El equipo dirigido por Julio César Falcioni necesita mejorar la campaña realizada durante el Torneo Apertura y buscará aprovechar la localía para comenzar el nuevo certamen con una victoria.

El Decano incorporó al mediocampista Julián Fernández, quien llegó a préstamo desde Palestino de Chile, y al atacante Alexis Canelo, las primeras caras nuevas para afrontar el segundo semestre.

En tanto, Carlos Abeldaño perdió consideración dentro del plantel profesional y durante la semana trabajó con la Reserva.

Independiente Rivadavia, con la Libertadores en el horizonte

La Lepra mendocina intentará sostener el buen rendimiento mostrado durante la primera mitad del año. El equipo terminó primero en su zona del Apertura, aunque quedó eliminado frente a Unión en los octavos de final.

Además, el conjunto conducido por Alfredo Berti se clasificó a los octavos de la Copa Libertadores, instancia en la que volverá a enfrentarse con Fluminense, rival con el que compartió la fase de grupos.

Una de las principales bajas será Sebastián Villa, quien dejó Independiente Rivadavia y regresó a Boca para iniciar una nueva etapa con la camiseta xeneize.

Probable formación de Atlético Tucumán

Luis Ingolotti; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Leonel Vega, Lautaro Godoy, Franco Nicola; Nicolás Laméndola y Leandro Díaz. DT: Julio César Falcioni.

Posible formación de Independiente Rivadavia

Nicolás Bolcato; Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Juan Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández, Álex Arce y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Atlético Tucumán vs. Independiente Rivadavia: todos los datos

Día: domingo 26 de julio.

Hora: 15.

TV: ESPN Premium.

Árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Maximiliano Macheroni.

Estadio: Monumental José Fierro.