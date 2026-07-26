Villarruel, la gran ausente en La Rural: se fue de vacaciones y no compartió el acto con Milei

La vicepresidenta había sido invitada a la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, pero viajó a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso.

Hoy 17:01

La vicepresidenta Victoria Villarruel fue una de las grandes ausentes en la inauguración oficial de la 138ª Exposición Rural de Palermo, donde este domingo el presidente Javier Milei encabezó el acto central acompañado por funcionarios nacionales y referentes del sector agropecuario.

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Según trascendió, Villarruel había sido invitada a participar de la ceremonia, pero viajó a Villa La Angostura para tomarse unos días de descanso. La titular del Senado se encuentra alojada en un complejo turístico de la provincia de Neuquén, acompañada por su custodia oficial, y no tendría previstas actividades institucionales durante su estadía.

Su ausencia se produjo en medio del distanciamiento político que mantiene con Milei, por lo que ambos volvieron a quedar separados en uno de los eventos de mayor relevancia del calendario político y económico. El mandatario, por su parte, participó de la ceremonia luego de su viaje a San Pablo, donde estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

En los últimos días, Villarruel también volvió a marcar diferencias con la Casa Rosada al respaldar públicamente el reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, luego de la polémica generada por la exhibición de mensajes vinculados a la causa durante el Mundial 2026. La vicepresidenta defendió el reclamo argentino y sostuvo que no debía ser interpretado como una provocación política.

El viaje de la vicepresidenta al sur se produjo además pocos días después de la controversia por el aumento de las dietas de los senadores, que llevó los ingresos de los integrantes de la Cámara Alta a alrededor de 12 millones de pesos mensuales y volvió a colocar a la titular del Senado en el centro de la discusión política.