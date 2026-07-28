Ramiro Petros: "Es muy raro lo que pasó, tengo miedo que me maten"

El empresario consideró durante un contacto con Radio Panorama que el incendio del departamento que comparte con su pareja en el octavo piso del Edificio Belgrano "es otra maniobra de la patota que ya denuncié".

Hoy 09:32

El empresario Ramiro Petros habló con Radio Panorama luego del incendio que destruyó el departamento que comparte con su pareja, la abogada Moira Curi, en el octavo piso del Edificio Belgrano, y aseguró que el hecho le genera temor por su seguridad.

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“Es muy raro lo que pasó, tengo miedo que me maten”, expresó Petros, quien consideró que el incendio podría estar relacionado con una serie de denuncias que, según afirmó, realizó anteriormente. “Es otra maniobra de la patota que ya denuncié. Gente muy poderosa que comete delitos y ni siquiera es citada”, sostuvo.

Al relatar los momentos de tensión durante el siniestro, explicó que el fuego avanzó rápidamente y que no tuvo posibilidad de reaccionar. “No pude bajar de la cama, estaba todo en llamas. Atinamos a salir corriendo en ropa interior y tocamos los timbres de todo el piso ocho para alertar”, contó.

Según indicó, junto a su pareja lograron descender por las escaleras del edificio y luego fueron asistidos por los servicios de emergencia. “Sentía una quemazón interna al respirar porque evidentemente habíamos inhalado algo de monóxido de carbono, aunque en dosis bajas. Nos llevaron al hospital, nos dieron oxígeno y ahí nos sentimos mejor”, relató.

Petros también buscó aclarar una situación vinculada a la evacuación del edificio: “Quiero aclarar algo rotundamente: yo ayudé al portero a sacar el matafuegos”.

En relación con la investigación, pidió que las pericias sean realizadas con profundidad y destacó que el único departamento afectado en el octavo piso fue el suyo. “Espero que las pericias sean bien hechas porque el único departamento que se prendió fuego en el octavo fue el nuestro”, afirmó.

Además, sostuvo que anteriormente habría sufrido episodios similares dentro de la vivienda. “Hemos sufrido más de 15 ingresos al apartamento estando nosotros dormidos. Me patearon la puerta, hablé con la fiscal, pero no me quiso atender”, señaló.

Finalmente, cuestionó el avance de esas denuncias y afirmó: “Yo denuncio y nada sale, pero cualquiera dice que yo le robé una banana y a mí me detienen”.