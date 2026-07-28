Lemoine volvió a cruzar a Villarruel por los sueldos del Senado y la vicepresidenta le respondió con fuertes críticas

La diputada libertaria cuestionó la diferencia salarial entre senadores y diputados y responsabilizó a la titular de la Cámara Alta. Villarruel respondió en redes sociales con duras descalificaciones y el enfrentamiento escaló con nuevas publicaciones.

Hoy 19:32

En un nuevo episodio que marcó la fuerte diferencia que hay entre el ala más dura del Gobierno con la vicepresidenta Victoria Villarruel, la diputada Lilia Lemonie cuestionó el sueldo de los senadores y apuntó directamente contra la titular del Senado, quien respondió en sus redes sociales.

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Todo comenzó con una publicación de la diputada de La Libertad Avanza y cerca con el sector del Poder Ejecutivo vinculado con Karina Mieli, en el que apuntaba contra la brecha que hay entre el sueldo que perciben los legisladores de ambas cámaras.

“En 2026 los senadores ganan $12 millones y los diputados ganan $6 millones. Históricamente los senadores cobraban 10-15% más que los diputados... ¿Qué pasó entonces? Pasó que Martín Menem mantuvo austeridad en la Cámara de Diputados y Victoria Villarruel decidió aumentar el sueldo de los senadores para quedar bien con la alta política“, escribió Lemonie.

Seguido de esto, la vicepresidenta respondió a otro usuario que cuestionó el mensaje de Lemoine y replicó: “Hay que elegir bien a los diputados para que no se dediquen a actividades golpistas, campañas mediáticas y llorar cariño presidencial. La señora cerebro de microbio es una muestra de las ‘cualidades’ que los argentinos no queremos en un legislador. Tampoco queremos la venta de tierras a extranjeros”.

La frase final de Villarruel tiene que ver con el debate que se espera para los próximos días por el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, conocida también como “Ley de Tierras”. Se trata de una iniciativa que apunta a la creación de un marco legal para la adquisición de campos por extranjeros y apunta a frenar el avance de empresas con participación estatal.

Esto fue uno de los motivos del cruce que tuvo la titular del Senado con la senadora libertaria Patricia Bullrich, en donde la discusión vía WhatsApp tuvo como motivo la postergación de la sesión que estaba pactada para debatir el proyecto.

Sin embargo, Lemoine recogió el guante y retomó su agenda en contra de la vicepresidenta con una serie de mensajes que se publicaron durante la tarde de hoy. Primero, apuntó: “Che... kukacruel se peleó con Gagano y Brindis? BTW que gracioso como se alió con Kicillof, no? No le dio la nafta para ‘El Duro’”.

“Ahora entendí, ahí ví que @VickyVillarruel contestó en un posteo mío, pero está refiriéndose a @Marcelampagano, CLARAMENTE. Marcela era la que decía ser amiga de Javier mientras lo TRAICIONABA intentando tomar la comisión de Juicio Político!”, añadió en otro mensaje la diputada que sumó a Marcela Pagano, la legisladora del monobloque Coherencia tras su salida del espacio libertario.

Y completó en el mensaje: “Y como esto lo están moviendo tuiteros kukas amigos de Pagano como @Pampa139, están queriendo pilotearla para que parezca que habla de mí. Pero no... claramente describe a Pagano (o a ella misma porque ella fue compañera de fórmula de Javier en 2021, yo no estuve en las listas de LLA). ES VERDAD VICTORIA TENEMOS QUE ARMAR MEJORES LISTAS PARA QUE NO SE NOS METAN KUKAS CAMUFLADOS COMO PAGANO O VOS!”.

No se trata de algo nuevo este enfrentamiento entre la vicepresidenta y la diputada libertaria. En reiteradas ocasiones, Lemoine cuestionó las decisiones de Villarruel al frente de la Cámara Alta, especialmente con el tema de los sueldos de los senadores.

Meses atrás, en otro cruce por redes sociales, la diputada escribió: “Se la votó para ser vicepresidente de Javier Milei. Solo tenía que ser mínimamente leal, humilde y callarse 4 años. No pudo. No le dan las neuronas".

A lo que Villarruel respondió: "La desubicación de esta señora es equiparable a su falta de condiciones para representar el rol para el que fue votada dentro de una lista sábana. Pedir silencio a los demás cuando ella escupe huevadas al por mayor es una más de sus tantas inconsistencias".