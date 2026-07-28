La decisión que tomó la AFA con la sanción de Coudet antes del partido de River con Gimnasia

El Tribunal de Disciplina dio a conocer la resolución en la previa del choque de este miércoles por la segunda fecha del Torneo Clausura.

Hoy 19:35

Eduardo Coudet podrá dirigir a River este miércoles frente a Gimnasia y Esgrima La Plata, luego de que el Tribunal de Disciplina de la AFA resolviera levantar la sanción que pesaba sobre el entrenador.

“Se le da por cumplida la sanción al director técnico Eduardo Germán Coudet, del Club River Plate. Artículo 25 del Código Disciplinario”, informó oficialmente el organismo.

El artículo mencionado establece que los órganos disciplinarios pueden suspender total o parcialmente la aplicación de una medida. De esta manera, el Chacho quedó habilitado para volver al banco de suplentes.

Por qué había sido sancionado Coudet

El entrenador había recibido una suspensión de dos fechas por sus fuertes protestas contra el árbitro después de la final ante Belgrano, encuentro en el que River perdió por 3-2 en el estadio Mario Alberto Kempes.

Según el informe arbitral, Coudet fue expulsado por “conducta inadecuada dentro del banco” y por protestar de manera desmedida, con gestos y expresiones ofensivas dirigidas al juez del partido.

La sanción no podía ser reducida mediante el pago de una multa económica. Por ese motivo, el técnico no estuvo presente en el banco durante el encuentro de la primera fecha ante Barracas Central.

En aquel partido, el equipo fue conducido por Ariel Broggi, uno de los ayudantes de campo del entrenador.

Cuándo juegan Gimnasia y River

El encuentro entre Gimnasia y River se disputará este miércoles 29 de julio, desde las 19.15, en el estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata.

El árbitro principal será Leandro Rey Hilfer. Con la resolución del Tribunal de Disciplina, Coudet podrá acompañar nuevamente al equipo desde el campo de juego por la segunda fecha del Torneo Clausura.