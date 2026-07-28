Conmoción en Francia: hallaron cinco bebés muertos en una vivienda y la Justicia investiga a una pareja

El macabro descubrimiento ocurrió en un departamento de Orange, donde fueron encontrados restos de recién nacidos ocultos en cajas. La investigación comenzó luego de que el padre del último bebé nacido detectara la situación y alertara a las autoridades.

Hoy 19:39

Un estremecedor hallazgo sacudió a la localidad francesa de Orange, en el sureste del país, luego de que la Policía encontrara los restos de cinco bebés dentro de una vivienda familiar. La Justicia abrió una investigación por un posible caso de asesinato y busca determinar qué ocurrió con los recién nacidos.

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El caso salió a la luz cuando un hombre de 32 años encontró lo que parecían ser restos humanos mientras revisaba el interior del departamento que compartía con su pareja. Según las primeras informaciones oficiales, el descubrimiento se produjo después de que el hombre notara nuevamente y de manera tardía que la mujer había atravesado un embarazo que no había sido comunicado al entorno.

Tras el hallazgo, el hombre dio aviso al hospital donde su pareja permanecía internada luego de haber dado a luz el domingo a un bebé sano en la vivienda. Desde el centro médico activaron el protocolo correspondiente y notificaron a la fiscalía, que ordenó la intervención de los investigadores.

Restos encontrados dentro de cajas

Al ingresar al domicilio ubicado en el centro histórico de Orange, los efectivos encontraron restos que corresponderían a cinco recién nacidos: cuatro cuerpos en avanzado estado de descomposición y otro bebé fallecido más recientemente.

Un médico forense realizó las primeras evaluaciones y confirmó de manera preliminar que se trataría de recién nacidos. Sin embargo, las autoridades todavía deben establecer las causas de las muertes, el momento en que ocurrieron y si todos los hechos están vinculados entre sí.

La causa quedó bajo investigación judicial y fue abierta bajo una calificación relacionada con un posible homicidio, mientras avanzan las pericias científicas.

La madre aún no fue interrogada

La mujer, también de 32 años, continúa internada y por ese motivo todavía no pudo prestar declaración ante la Justicia. Los investigadores aguardan su evolución para poder avanzar con una entrevista que podría ser clave para reconstruir lo sucedido.

La pareja tiene además otros dos hijos, de ocho y nueve años, según informaron fuentes vinculadas al caso.

Vecinos del edificio aseguraron que se trataba de una familia de perfil bajo y que no habían advertido situaciones extrañas. “Eran discretos”, contó un residente a la agencia AFP, quien explicó que los niños asistían a una escuela cercana y que la rutina familiar parecía transcurrir con normalidad.

Una investigación que genera impacto en Francia

La noticia provocó una fuerte conmoción en la comunidad de Orange, donde el departamento permanecía este martes bajo custodia policial y con cintas de seguridad colocadas en el acceso.

Mientras continúan las pericias, especialistas recordaron que algunos casos similares ocurridos en Francia estuvieron relacionados con fenómenos conocidos como negación del embarazo, una situación en la que la gestación puede ser ocultada incluso ante personas cercanas.

Francia ya registró episodios de características similares en los últimos años. Uno de los casos más resonantes ocurrió en 2015, cuando Dominique Cottrez fue condenada por la muerte de ocho recién nacidos.

Ahora, la Justicia francesa intenta responder las principales preguntas que rodean al caso de Orange: qué ocurrió dentro de esa vivienda, cuándo murieron los bebés y quiénes podrían ser responsables de uno de los hechos más impactantes registrados recientemente en el país.