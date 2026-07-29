Amenaza de bomba en la Embajada de Estados Unidos: evacuaron el edificio y desplegaron un operativo

La advertencia fue recibida por teléfono durante la tarde de este miércoles. Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal inspeccionó el lugar mientras se realizó un amplio corte de tránsito en la zona.

Hoy 17:06

Un importante operativo de seguridad se desplegó este miércoles en la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires luego de que se recibiera una amenaza de bomba que obligó a evacuar preventivamente la sede diplomática, ubicada en el barrio porteño de Palermo.

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Según informaron fuentes policiales, la amenaza fue realizada mediante un llamado telefónico alrededor de las 15.30, en el que se advertía sobre la presunta presencia de un artefacto explosivo en las inmediaciones del edificio.

Tras la alerta, se activó el protocolo de seguridad y se ordenó la evacuación del lugar, mientras efectivos de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal Argentina iniciaban un exhaustivo rastrillaje tanto en el interior de la embajada como en el perímetro externo para descartar cualquier riesgo.

Como parte del procedimiento, las autoridades interrumpieron el tránsito sobre la calle Colombia al 4300, desde el acceso principal de la sede diplomática hasta la intersección con la avenida Sarmiento, con el objetivo de facilitar el trabajo de los especialistas y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Hasta el momento no se informó el hallazgo de elementos sospechosos, mientras continúan las tareas de inspección para determinar la veracidad de la amenaza y establecer su origen. La investigación quedó a cargo de las autoridades competentes.