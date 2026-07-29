Así era el helicóptero que viajaba a combatir incendios y se estrelló en San Juan

La aeronave Bell 412EP había sido fabricada en 2010 y estaba preparada para operar en incendios forestales, rescates y emergencias. Las autoridades investigan qué provocó el accidente que dejó siete víctimas fatales.

Hoy 17:27

El helicóptero Bell 412EP que se estrelló este miércoles en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, y provocó la muerte de sus siete ocupantes, era una aeronave diseñada para intervenir en misiones de emergencia, rescate y combate de incendios forestales. Su versatilidad y capacidad para operar en terrenos de difícil acceso lo convirtieron en uno de los modelos más utilizados para este tipo de tareas en distintos países.

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La aeronave, que había sido contratada por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una capacitación antes de viajar a La Rioja y colaborar con el combate de los incendios forestales en la zona de Chilecito, había realizado su primer vuelo en 2010. Operaba en la Argentina con la matrícula LV-KGR, aunque anteriormente estuvo registrada en Estados Unidos bajo la matrícula N536LW, la cual fue cancelada en noviembre de 2022 antes de incorporarse al registro aeronáutico argentino.

Un helicóptero preparado para operar en condiciones extremas

El Bell 412EP pertenece a una familia de helicópteros multipropósito desarrollada por la empresa estadounidense Bell. Se trata de una aeronave bimotor, una característica que le brinda mayor potencia y seguridad para operar en escenarios complejos, como zonas montañosas, incendios forestales o situaciones de emergencia.

Entre sus principales características se destaca el rotor principal de cuatro palas, una evolución respecto de modelos anteriores que reduce las vibraciones durante el vuelo y mejora la estabilidad, especialmente cuando debe realizar maniobras exigentes o volar en condiciones meteorológicas adversas.

Gracias a estas prestaciones, el Bell 412EP es utilizado habitualmente en operaciones de:

combate de incendios forestales;

búsqueda y rescate;

evacuaciones sanitarias;

traslado de brigadistas y personal especializado;

operaciones de Protección Civil.

Además, puede configurarse para transportar hasta 13 pasajeros, además de la tripulación, lo que lo convierte en una herramienta clave para el despliegue rápido de equipos en situaciones de emergencia.

Equipado para combatir incendios

Una de las principales ventajas operativas del Bell 412EP es su capacidad para adaptarse a diferentes misiones. En las tareas de lucha contra incendios forestales suele equiparse con un Bambi Bucket, un recipiente de gran capacidad suspendido debajo del fuselaje que permite cargar miles de litros de agua desde lagos, ríos o embalses para luego descargarlos sobre los focos ígneos.

Su potencia y capacidad de maniobra le permiten trabajar en lugares donde el acceso terrestre resulta prácticamente imposible y realizar vuelos repetitivos entre las fuentes de agua y las zonas afectadas por el fuego. Precisamente por esas características había sido destinado a colaborar con las tareas del Sistema Nacional de Manejo del Fuego.

Las características de la aeronave

De acuerdo con los registros aeronáuticos, el helicóptero accidentado tenía las siguientes especificaciones:

Modelo: Bell 412EP.

Bell 412EP. Número de serie: 36696.

36696. Primer vuelo: 2010.

2010. Matrícula anterior: N536LW (Estados Unidos).

N536LW (Estados Unidos). Matrícula actual: LV-KGR (Argentina).

El aparato había cambiado de registro a fines de 2022 y desde entonces desarrollaba operaciones vinculadas a emergencias, apoyo aéreo y combate de incendios en territorio argentino.

Qué se sabe del accidente

El helicóptero había partido desde la ciudad de San Juan con destino a Valle Fértil, donde el personal debía participar de una capacitación relacionada con el Sistema Nacional de Manejo del Fuego. Posteriormente tenía previsto trasladarse a La Rioja para colaborar en el combate de los incendios forestales que afectan la zona de Chilecito, cerca de la cordillera.

Según informaron fuentes oficiales, el último contacto con la aeronave se registró a las 10:26. Minutos después se perdió toda comunicación y otro helicóptero que sobrevolaba el área logró localizar el lugar del impacto, dando aviso inmediato a las autoridades.

Medios provinciales señalaron que la aeronave fue hallada impactada unos 20 metros por debajo del nivel del terreno, en una zona de difícil acceso del Parque Provincial Ischigualasto.

Las siete víctimas fatales

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó que en el accidente murieron el director de Protección Civil, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía de San Juan, Germán Videla; el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Al comunicar la noticia, el mandatario provincial destacó que los funcionarios fallecidos eran "servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos y con quienes he tenido el honor de trabajar codo a codo en diferentes situaciones".

La investigación

Las causas del accidente todavía no fueron determinadas y son materia de investigación. Los peritos deberán establecer qué ocurrió en los minutos previos a la caída de la aeronave y si el siniestro estuvo relacionado con una falla mecánica, un inconveniente durante la operación o algún factor vinculado a las condiciones del vuelo.

Pese a este trágico episodio, el Bell 412EP es considerado uno de los helicópteros más confiables y con mayor trayectoria internacional para misiones de rescate, protección civil y combate de incendios, por lo que la investigación será clave para determinar qué provocó el accidente ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto.