Quiénes eran las siete víctimas del helicóptero que se estrelló en San Juan

El Gobierno provincial confirmó la identidad de los ocupantes que fallecieron en el accidente ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto. Entre ellos había funcionarios, jefes policiales, bomberos, brigadistas y el piloto de la aeronave.

Hoy 17:35

El Gobierno de San Juan dio a conocer la identidad de las siete personas que murieron este miércoles tras el accidente de un helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto, mientras cumplía una misión vinculada a tareas de capacitación y prevención de incendios.

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Entre las víctimas se encontraba Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan, quien desempeñaba un rol clave en la coordinación de operativos de emergencia en la provincia.

También fallecieron el comisario general Germán Videla, subjefe de la Policía de San Juan; el comisario general Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos; y el comisario inspector Jorge Carbajal, segundo jefe de Bomberos, todos con una amplia trayectoria dentro de las fuerzas de seguridad provinciales.

La lista de víctimas se completa con el piloto Matías Valenzuela y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta, quienes integraban la tripulación de la aeronave.

Según informaron desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, el helicóptero había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias para realizar una capacitación en San Juan y posteriormente tenía previsto trasladarse a La Rioja para colaborar en el combate de un incendio forestal.

El gobernador Marcelo Orrego lamentó el fallecimiento de los siete ocupantes y expresó sus condolencias a familiares, amigos y compañeros de trabajo.

"Con profundo dolor recibimos la noticia del accidente de helicóptero ocurrido en nuestra provincia, en el que tristemente perdieron la vida siete personas. Servidores públicos que dedicaron su vida al cuidado de los sanjuaninos", manifestó el mandatario provincial.

Las causas del siniestro continúan bajo investigación, mientras las autoridades nacionales y provinciales avanzan con las pericias para determinar qué provocó la caída de la aeronave.