Máximo Kirchner volvió a impulsar la candidatura de Cristina y aseguró que el PJ quiere que compita en las elecciones

El diputado nacional sostuvo que la expresidenta mantiene la voluntad de participar en la vida política y calificó como una "proscripción" la inhabilitación que le impide presentarse a cargos públicos.

Hoy 17:39

Máximo Kirchner volvió a respaldar públicamente una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y afirmó que el Partido Justicialista mantiene su intención de que la exmandataria participe en las próximas elecciones, pese a la condena e inhabilitación que pesan sobre ella.

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Las declaraciones del presidente del bloque de Unión por la Patria se conocieron luego de que Cristina Kirchner presentara un reclamo ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde cuestionó la condena dictada en la causa Vialidad y pidió revisar la inhabilitación para ejercer cargos públicos.

"Cualquiera que quiera ser candidato puede serlo; Cristina no. Nosotros queremos que sea Cristina", sostuvo Máximo Kirchner durante una entrevista radial, al asegurar que la exjefa de Estado continúa demostrando su voluntad de participar activamente en la política argentina.

El dirigente de La Cámpora insistió en que la expresidenta es la persona más capacitada para representar al espacio y consideró que la imposibilidad de competir electoralmente constituye una situación de "proscripción", tanto para ella como para quienes desean votarla.

En ese contexto, reafirmó que el objetivo del peronismo no pasa por obtener un eventual indulto, sino por construir una alternativa política que, según expresó, permita revertir la situación económica y social del país.

Además, defendió las gestiones de Cristina Kirchner y aseguró que durante sus gobiernos las condiciones económicas eran diferentes a las actuales. En ese sentido, sostuvo que distintos sectores de la sociedad reconocen esa etapa como un período con mejores indicadores económicos.

No es la primera vez que Máximo Kirchner promueve una nueva candidatura de la exmandataria. Días atrás, durante un acto por el Día de la Independencia, también había manifestado que el peronismo desea que Cristina encabece la propuesta electoral del espacio.

En aquella oportunidad, también defendió la organización interna del justicialismo y aseguró que el movimiento continuará trabajando unido para afrontar los desafíos políticos y electorales de los próximos meses, en medio de las diferencias que mantiene con otros sectores del peronismo, entre ellos el que responde al gobernador bonaerense Axel Kicillof.