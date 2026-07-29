El Banco Central volvió a comprar dólares y las reservas superaron los USD 49.000 millones

Tras una jornada sin intervenir en el mercado cambiario, la autoridad monetaria adquirió USD 36 millones y alcanzó un nuevo incremento en las reservas internacionales, que ya se ubican en USD 49.200 millones.

Hoy 17:40

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) retomó este miércoles la compra de divisas luego de haber permanecido al margen del mercado cambiario en la jornada anterior. La autoridad monetaria adquirió USD 36 millones, mientras que las reservas internacionales volvieron a ubicarse por encima de los USD 49.000 millones.

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Con esta nueva intervención, el organismo acumula compras por USD 13.164 millones desde el inicio de la cuarta fase del programa monetario y cambiario, una cifra que ya se encuentra dentro del rango de acumulación previsto por el Gobierno para todo 2026, fijado entre USD 10.000 y USD 17.000 millones.

El martes había sido una jornada atípica para el BCRA, ya que por segunda vez en el año decidió no intervenir en el Mercado Libre de Cambios (MLC). La única situación similar se había registrado el pasado 2 de enero.

Desde la entidad explicaron que las operaciones estuvieron impulsadas por una fuerte oferta de divisas proveniente del sector energético, al tiempo que destacaron que durante julio el promedio diario de compras alcanzó los USD 116 millones, por encima del promedio anual de USD 97 millones.

Durante la jornada también se realizó el "fixing" de una letra del Tesoro vinculada al dólar con vencimiento el 31 de julio, mecanismo que determina el tipo de cambio oficial utilizado para calcular el pago en pesos a los tenedores de ese instrumento financiero.

En paralelo, las compras acumuladas durante julio alcanzan los USD 1.999 millones, superando ampliamente el total registrado en junio, cuando el Banco Central había adquirido USD 1.418 millones en un contexto de menor intervención para moderar la presión sobre el tipo de cambio.

El crecimiento de las reservas estuvo impulsado por el ingreso de divisas provenientes del agro, la minería, el sector energético y las emisiones de deuda de empresas y provincias, factores que fortalecieron la posición del Banco Central durante los primeros siete meses del año.

Al cierre de la rueda, las reservas internacionales ascendieron a USD 49.200 millones, tras registrar un incremento diario de USD 269 millones, impulsado tanto por las compras de divisas como por la mejora en la valuación de activos que integran el balance de la autoridad monetaria, entre ellos el oro.