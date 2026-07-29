Trump amenazó con una dura represalia contra Irán tras el ataque a una base militar de EE.UU. en Jordania

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia contra Irán luego del ataque con misiles balísticos contra una base aérea estadounidense en Jordania, y aseguró que su país responderá con una acción militar de gran magnitud.

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Durante una entrevista con un canal de televisión estadounidense, Trump calificó el ataque como una ofensiva "sorpresa" y afirmó que las fuerzas norteamericanas lograron interceptar los proyectiles apenas minutos después de haber sido detectados.

"Les vamos a dar una jodida paliza. Van a recibir una paliza", expresó el mandatario al referirse a la respuesta que, según adelantó, prepara su administración frente a la ofensiva iraní.

El ataque fue reivindicado por la Guardia Revolucionaria de Irán (IRGC) y se produjo en una jornada marcada por una nueva escalada militar en Medio Oriente. En paralelo, Estados Unidos y Arabia Saudita llevaron adelante bombardeos de precisión contra posiciones de milicias alineadas con Teherán en el este de Irak.

Según el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), la ofensiva fue una respuesta a más de 30 ataques con drones dirigidos contra fuerzas estadounidenses e infraestructura energética saudita durante las últimas 72 horas.

Trump aseguró además que los bombardeos fueron coordinados previamente con el Gobierno de Irak y volvió a cuestionar a las milicias chiíes respaldadas por Irán, a las que calificó como un "cáncer". Asimismo, adelantó que analiza nuevas medidas militares contra esos grupos.

La escalada genera preocupación por el impacto que podría tener en las negociaciones para poner fin al conflicto, que ya lleva más de cinco meses. Aunque semanas atrás Trump había impulsado una pausa en las hostilidades para favorecer un diálogo de paz, los recientes ataques volvieron a elevar la tensión en la región.