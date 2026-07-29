El Gobierno minimizó la presentación de Cristina Kirchner ante la ONU y descarta una respuesta diplomática

En la Casa Rosada aseguran que la expresidenta está habilitada para recurrir a organismos internacionales y sostienen que el Estado solo responderá si el Comité de Derechos Humanos de la ONU lo solicita formalmente.

Hoy 17:49

El Gobierno nacional restó importancia a la presentación realizada por Cristina Fernández de Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde cuestionó la condena en la causa Vialidad, y aseguró que no impulsará acciones diplomáticas para responder al planteo mientras el organismo no formule un requerimiento oficial.

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Desde la Casa Rosada señalaron que la expresidenta tiene derecho a acudir a las instancias internacionales que considere pertinentes y remarcaron que el Estado argentino solo intervendrá si el procedimiento contempla un pedido formal de información por parte del comité.

En el Ejecutivo descartaron, por ahora, realizar nuevas declaraciones institucionales o desplegar una estrategia internacional vinculada al reclamo presentado por la exmandataria. La decisión oficial es esperar el desarrollo del trámite antes de adoptar cualquier medida.

La única manifestación pública del Gobierno fue la del canciller Pablo Quirno, quien sostuvo que Cristina Kirchner fue "juzgada y condenada" y vinculó la presentación ante la ONU con la estrategia política del peronismo de cara a las próximas elecciones.

Según la postura oficial, las declaraciones del funcionario expresan una posición política, pero no anticipan una ofensiva institucional contra el reclamo internacional. En ese sentido, el Gobierno considera que el Comité deberá determinar primero si admite la presentación y si corresponde solicitar información al Estado argentino.

La defensa de Cristina Kirchner cuestionó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al sostener que durante el proceso judicial se vulneraron garantías previstas en tratados internacionales sobre derechos civiles y políticos.

Entre los planteos presentados, la exmandataria pidió revisar la inhabilitación para ocupar cargos públicos, las condiciones de su prisión domiciliaria y aspectos relacionados con la integración de la Corte Suprema. Sin embargo, desde el oficialismo recuerdan que el Comité de Derechos Humanos no tiene facultades para anular sentencias dictadas por la Justicia argentina, sino que puede emitir recomendaciones si considera que existieron violaciones a compromisos internacionales.

En paralelo, el Gobierno también analiza el impacto político que podría tener la presentación de Cristina Kirchner en el escenario electoral. En distintos sectores del oficialismo consideran que un mayor protagonismo de la expresidenta favorece la estrategia de polarización que impulsa La Libertad Avanza de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

Por ese motivo, la Casa Rosada optó por mantener el foco en la agenda económica y de gestión, evitando convertir el reclamo internacional de la exmandataria en uno de los principales ejes de la discusión pública.