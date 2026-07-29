Fátima Florez habló de su vínculo con Javier Milei tras viajar a Perú: "Nos vimos de lejos"

La actriz aseguró que asistió a la asunción de Keiko Fujimori por una invitación personal y negó que su viaje haya estado relacionado con el Gobierno argentino. También se refirió a la relación que mantiene con el Presidente.

Hoy 17:51

Fátima Florez rompió el silencio sobre los rumores que la vinculan nuevamente con Javier Milei luego de participar como invitada en la ceremonia de asunción de Keiko Fujimori en Perú. La humorista aclaró que su presencia respondió exclusivamente a una invitación personal y explicó cómo es hoy su relación con el mandatario argentino.

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La actriz contó que conoció a Fujimori hace dos años durante un evento realizado en España y señaló que desde entonces mantienen una amistad que motivó la invitación al acto oficial.

En ese sentido, desmintió cualquier vínculo entre su viaje y el Gobierno nacional, al remarcar que costeó todos los gastos de manera particular.

"Mi venida a Perú nada tiene que ver con Presidencia ni con Nación. Me pagué los pasajes de mi bolsillo, como lo hice toda mi vida", afirmó.

Consultada sobre un posible reencuentro con Javier Milei, Florez explicó que solo tuvieron un breve contacto durante la visita. Según relató, ambos se vieron a la distancia y también intercambiaron algunos mensajes, aunque evitó brindar detalles sobre esas conversaciones.

La artista sostuvo que prefiere preservar su vida privada y aseguró que no acostumbra exponer públicamente los chats o aspectos personales de sus relaciones.

Además, recordó un gesto que el Presidente tuvo con ella durante el verano, cuando viajó a Mar del Plata por actividades oficiales y, según contó, hizo un lugar en su agenda para asistir a una de sus funciones teatrales.

Para Florez, ese episodio refleja el vínculo cordial que mantienen, aunque evitó profundizar sobre el presente de la relación o alimentar las versiones de una posible reconciliación con el jefe de Estado.