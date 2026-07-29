La ministra de Seguridad expresó sus condolencias por la tragedia aérea en San Juan

Alejandra Monteoliva envió un mensaje de apoyo a las familias de las siete víctimas fatales del accidente de helicóptero y destacó la labor de los rescatistas, brigadistas y efectivos que perdieron la vida.

Hoy 20:20

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó este jueves su pesar por el accidente de helicóptero ocurrido en San Juan, donde murieron siete personas que participaban de tareas vinculadas a emergencias y protección civil.

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A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, la funcionaria transmitió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de las víctimas, a quienes definió como servidores públicos comprometidos con la asistencia y el cuidado de la población.

En su publicación, Monteoliva recordó especialmente a Andrés Bosch, coordinador regional Centro de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), y al brigadista Rodrigo Aimetta, resaltando que ambos dedicaron su vida al servicio de los argentinos.

Además, extendió su reconocimiento al piloto Matías Valenzuela y a los cuatro integrantes de la Policía de San Juan fallecidos en el siniestro: el jefe de Bomberos, Rubén Castro; el segundo jefe de Bomberos, Jorge Carbajal; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; y el director de Protección Civil, Carlos Heredia.

"Mis más sinceras condolencias a las familias, amigos, seres queridos y compañeros de servicio", expresó la ministra, quien también manifestó su solidaridad con todos los allegados a las víctimas en este momento de profundo dolor.

El accidente ocurrió este miércoles, cuando un helicóptero Bell 412 contratado por la Agencia Federal de Emergencias se precipitó en el Parque Provincial Ischigualasto, en San Juan, durante una misión vinculada con capacitaciones y futuras tareas de combate de incendios forestales. Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro.