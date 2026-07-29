Coudet, tras otra derrota de River: "Es el equipo que más me está costando"

Luego de la derrota por 1-0 frente a Gimnasia en el Bosque, Eduardo Coudet no ocultó su preocupación por el presente de River y realizó una fuerte autocrítica. El entrenador admitió que atraviesa uno de los momentos más complejos de su carrera y confirmó que el club seguirá activo en el mercado de pases con la llegada de tres o cuatro refuerzos.

"Muy difícil el momento. Hay que trabajar, tenemos que mejorar mucho y levantar los niveles. Tenemos mucho la pelota, pero no estamos logrando desequilibrar ni lastimar en la proporción del tiempo que la tenemos. No estamos derechos, no ligamos nada en este momento", expresó el DT en conferencia de prensa.

Coudet también hizo referencia a la falta de tiempo para consolidar el plantel y recordó que varios futbolistas se incorporaron tarde tras su participación con la Selección Argentina. "La planificación nos está llevando más tiempo del que pensábamos. Tengo claro el lugar donde estoy y que River no te da tiempo ni margen. Hay que ganar y ganar mucho", afirmó.

El entrenador descartó que el problema pase por la intensidad del equipo y apuntó a la falta de peso ofensivo. "Tenemos que desequilibrar más, generar más situaciones y no lo estamos logrando. Nos falta esa pelota filtrada, el pase de gol. En River hay que encontrar una jugada distinta y hoy eso no está sucediendo", explicó.

La frase más fuerte de la conferencia llegó cuando habló de su experiencia como entrenador. "Es una de las situaciones más difíciles. River es el equipo que más me ha costado hacer jugar como yo quiero", reconoció Coudet, quien además pidió paciencia para los juveniles y aseguró que todavía falta completar el plantel.

En ese sentido, confirmó que el Millonario seguirá moviéndose en el mercado. "Vamos a traer tres o cuatro jugadores más, en distintas posiciones. Tenemos muchos juveniles y necesitan su proceso. En River hay que ganar jugando bien y sabemos que no hay margen de error", concluyó el entrenador, que busca revertir un arranque de semestre muy complicado, con tres derrotas consecutivas entre el Torneo Clausura y la Copa Argentina.