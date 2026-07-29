Silva Neder: "la obra pública cobra verdadero sentido cuando hay paz social, confraternidad y diálogo"

El secretario general del Partido Justicialista encabezó un multitudinario plenario en Selva, dónde respaldó su candidatura a intendente de Raúl Lauxmann por el Frente Todos por Selva.

Hoy 23:02

En el marco de la campaña para las elecciones comunales del 2 de agosto, el secretario general del Partido Justicialista de Santiago del Estero, Dr. Carlos Silva Neder, participó de un multitudinario plenario en Selva junto al intendente local Enrique Bertolino, dónde se brindó un firme respaldo a la candidatura a intendente de Raúl Lauxmann por el Frente Todos por Selva.

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Durante el encuentro, Silva Neder remarcó: "Estamos aquí para ratificar una propuesta de unidad y consenso, las únicas bases sólidas para garantizar el desarrollo y el bienestar de nuestros pueblos. La obra pública es fundamental, pero cobra verdadero sentido cuando está acompañada por la paz social y el diálogo que hoy reinan en Selva".

En ese sentido, destacó la gestión local: "Ese es el gran mérito de Kito Bertolino: encarnar una intendencia pluralista que logró replicar el proyecto de unidad provincial que encabeza Gerardo Zamora y acompaña nuestro presidente del PJ, José Emilio Neder. Esa misma visión integradora es la que hoy proyectamos hacia adelante junto a Raúl Lauxmann, con el compromiso del Gobierno provincial de seguir caminando juntos".

Esta convergencia quedó reflejada en el armado electoral que acompaña a Lauxmann con dos listas de concejales: la Lista 20, liderada por Sebastián Fabbiani, y la Lista 16, encabezada por Diego "Loro" Córdoba.

El acto contó con la presencia del ministro de la Producción, Néstor Machado; el subsecretario Ángel Iñiguez; el director de Agricultura, Javier Togo; el secretario Legislativo, Luis Herrera; y el comisionado de Malbrán, Leo Domínguez, entre otras autoridades regionales.