Mitre hizo el pedido formal para recibir a Güemes en el Madre de Ciudades

La dirigencia Aurinegra realizó la solicitud formal para disputar el encuentro de la fecha 25 de la Primera Nacional en el Estadio Único. Ahora resta la autorización para que el partido pueda jugarse con público neutral.

Hoy 23:05

La dirigencia de Mitre presentó formalmente el pedido para que el clásico santiagueño frente a Güemes, correspondiente a la 25ª fecha de la Primera Nacional, se dispute en el Estadio Único Madre de Ciudades.

La iniciativa busca respetar el pacto de caballeros que mantienen ambas instituciones, con la intención de que el encuentro pueda desarrollarse en un escenario de mayor capacidad y con la presencia de público neutral, permitiendo que hinchas de los dos equipos puedan asistir al partido.

Luego de la presentación realizada por el Aurinegro, ahora la definición quedó en manos de los organismos de seguridad y de las autoridades competentes, que deberán evaluar la viabilidad del operativo antes de otorgar la autorización correspondiente.

En caso de recibir el visto bueno, el clásico entre Mitre y Güemes volvería a jugarse en el Madre de Ciudades.