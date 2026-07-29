Temporal en Brasil: fuertes ráfagas dejaron cinco muertos y paralizaron parte de Río de Janeiro y San Pablo

Los vientos alcanzaron velocidades superiores a los 120 km/h, provocaron la caída de árboles, cortes de luz y afectaron el transporte público, aeropuertos y actividades marítimas.

Hoy 22:48

Un fuerte temporal azotó distintas zonas de Brasil y dejó un saldo de cinco personas fallecidas, además de importantes daños materiales en Río de Janeiro y el estado de San Pablo. Las ráfagas de viento llegaron a superar los 125 kilómetros por hora, provocando caída de árboles, interrupciones en el transporte y cortes de energía eléctrica.

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En Río de Janeiro, los habitantes fueron sorprendidos por vientos de hasta 100 km/h, que derribaron decenas de árboles y generaron complicaciones en distintos puntos de la ciudad. La situación obligó a suspender durante varias horas el servicio de las tres líneas de metro, dejando a miles de pasajeros afectados.

Según informaron los bomberos, dos personas murieron tras el derrumbe de un muro en el barrio turístico de Santa Teresa, mientras que un pescador permanece desaparecido en la zona costera de Tarituba.

En tanto, en el estado de San Pablo se registraron ráfagas de hasta 124 km/h, que provocaron otros hechos fatales. Dos hombres murieron luego de ser aplastados por árboles y otro pescador perdió la vida tras el naufragio de una embarcación.

Vuelos suspendidos y complicaciones en el transporte

El temporal también afectó las operaciones aéreas y marítimas. El aeropuerto Santos Dumont, uno de los principales de Río de Janeiro para vuelos domésticos, debió suspender sus actividades durante aproximadamente dos horas debido a las condiciones climáticas.

Además, las fuertes ráfagas obligaron a interrumpir temporalmente las operaciones en el puerto de Santos, considerado el más importante de América Latina, así como el transporte marítimo de pasajeros.

Los equipos de emergencia informaron que más de 90 árboles cayeron en Río de Janeiro producto del viento. Si bien varias zonas sufrieron cortes de electricidad, el suministro comenzó a restablecerse progresivamente.

El viento sorprendió a turistas en las playas de Río

Uno de los momentos más impactantes ocurrió en las playas de Copacabana e Ipanema, donde videos difundidos en redes sociales mostraron a decenas de bañistas retirándose rápidamente mientras el viento levantaba grandes cantidades de arena y desplazaba sombrillas y reposeras.

En el barrio de Botafogo, dos grandes árboles cayeron a los costados de un quiosco donde trabaja Patrick Diego, de 39 años. “Menos mal que cayeron despacio y no hirieron a nadie. El único daño fue que el quiosco se movió de su sitio”, relató.

Desde el centro de operaciones de emergencia de la ciudad explicaron que el fenómeno estuvo relacionado con la llegada de un frente frío oceánico, que generó las intensas ráfagas en medio de una jornada que había comenzado con temperaturas elevadas y cielo despejado.

Las autoridades continúan con los trabajos de asistencia y evaluación de daños en las zonas más afectadas por el temporal.