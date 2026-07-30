Detienen a joven por incumplir orden de prohibición en Fontana

Un joven de 25 años fue detenido en Fontana por incumplir una orden de restricción de acercamiento a su negocio familiar.

Hoy 03:22

En un incidente reciente en Fontana, efectivos de la Comisaría Primera detuvieron a un joven de 25 años por incumplir una medida judicial.

La situación se desencadenó cuando un comerciante de 44 años, propietario de una verdulería en avenida 25 de Mayo, solicitó la intervención policial tras un altercado en su local.

Según el testimonio del comerciante, su hijo se presentó en el establecimiento durante la mañana, amenazándolo para exigir dinero en efectivo y mercaderías.

A pesar de la prohibición de acercamiento emitida por el Juzgado de Paz y Faltas de Fontana, el joven regresó al comercio horas más tarde, generando desórdenes en la vereda.

La policía, al llegar al lugar, encontró al sospechoso creando disturbios, lo que motivó su inmediata aprehensión.

El joven fue notificado de su detención bajo la causa denominada “Supuesta Desobediencia Judicial” y se encuentra a disposición de la Justicia, según informó la policía del Chaco.