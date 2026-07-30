El papa León XIV reveló que entre sus antepasados hubo esclavos y propietarios de esclavos

El Pontífice habló sobre la diversidad de sus raíces familiares y aseguró que esa historia le permite comprender mejor la complejidad de la condición humana. También reafirmó su compromiso con una Iglesia de alcance universal.

Hoy 17:34

El papa León XIV compartió detalles sobre su historia familiar y aseguró que entre sus antepasados hubo tanto personas esclavizadas como propietarios de esclavos, una realidad que, según afirmó, marcó profundamente su manera de comprender el mundo y la condición humana.

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Durante una entrevista concedida a la cadena estadounidense NBC, el Pontífice recordó que proviene de una familia de inmigrantes y explicó que esa diversidad de orígenes forma parte de su identidad.

"Vengo de una familia en la que mis abuelos fueron inmigrantes. Por parte de mi madre, tenemos antepasados que fueron tanto esclavos como dueños de esclavos", expresó Robert Prevost, de 70 años, durante la conversación realizada en Castel Gandolfo.

El líder de la Iglesia Católica sostuvo que conocer esa historia familiar le permitió desarrollar una mirada más amplia sobre el pasado, al tiempo que destacó los valores que, a su entender, caracterizaron históricamente a Estados Unidos, especialmente su tradición de recibir inmigrantes de distintas partes del mundo.

Consultado sobre su nacionalidad, León XIV dejó en claro que, aunque mantiene un profundo afecto por su país de nacimiento, hoy se identifica principalmente con su misión como jefe de la Iglesia Católica.

"Me considero más bien el Papa que resultó ser estadounidense", afirmó, antes de remarcar que su responsabilidad actual es la de ser "pastor de una Iglesia universal", al servicio de fieles de todos los continentes.

Las declaraciones se alinean con el mensaje que el Pontífice viene transmitiendo desde el inicio de su pontificado, cuando recordó que es descendiente de inmigrantes y que también vivió durante años como misionero en Perú, país del que además posee la nacionalidad.

Investigaciones genealógicas sobre su familia revelan un árbol con raíces en Francia, Italia, España, Estados Unidos, Cuba, Canadá, Haití y Guadalupe, reflejando una amplia diversidad cultural y étnica.

Además, León XIV retomó un tema que ya había abordado en su primera encíclica, Magnífica Humanitas, donde pidió perdón, en nombre de la Iglesia, por el papel que la institución desempeñó durante siglos en la legitimación de la esclavitud. Allí calificó ese pasado como "una herida en la memoria cristiana" e instó a no permanecer indiferentes ante el sufrimiento que padecieron millones de personas.

Durante la entrevista, el Papa también adelantó que espera regresar próximamente a Estados Unidos, aunque aclaró que todavía no existe una fecha definida. Mientras tanto, el Vaticano continúa trabajando en la planificación de futuras giras internacionales, entre las que se encuentra una posible visita a Argentina, Uruguay y Perú hacia finales de este año.