La oposición rechazó el DNU migratorio de Milei y buscará frenarlo en el Congreso y la Justicia

Legisladores de distintos bloques cuestionaron las modificaciones a la Ley de Migraciones, calificaron la medida de inconstitucional y anticiparon acciones para intentar impedir su aplicación.

Hoy 17:36

La oposición salió al cruce del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 681/2026, firmado por el presidente Javier Milei, y anunció que impulsará iniciativas tanto en el Congreso como en la Justicia para intentar declarar la inconstitucionalidad de la medida.

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El decreto modifica la Ley de Migraciones e incorpora nuevas causales para impedir el ingreso o cancelar la residencia de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra ciudadanos argentinos por su nacionalidad, además de quienes participen en actos considerados de ultraje a los símbolos patrios.

Desde distintos bloques opositores sostuvieron que la norma vulnera garantías constitucionales y cuestionaron que el Gobierno haya recurrido a un DNU para introducir cambios de este alcance. En ese sentido, adelantaron que buscarán su derogación en el ámbito legislativo mientras preparan presentaciones judiciales para frenar su implementación.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el diputado socialista Esteban Paulón, quien calificó la iniciativa como "inconstitucional" y aseguró que carece de efectos prácticos, ya que, según planteó, intenta establecer sanciones administrativas sin respetar el debido proceso ni la intervención del Poder Judicial.

"Es un decreto que solo declama una intención con fines políticos, sin aplicabilidad real en nuestro ordenamiento jurídico", sostuvo el legislador.

Paulón también vinculó la decisión del Ejecutivo con la reciente polémica por las restricciones al uso de símbolos relacionados con las Islas Malvinas durante el Mundial, al considerar que el oficialismo intenta recuperar respaldo mediante un discurso de tono nacionalista.

Las críticas también llegaron desde Unión por la Patria. La diputada Florencia Carignano, extitular de la Dirección Nacional de Migraciones, cuestionó que el Gobierno impulse una medida de estas características mientras, según afirmó, mantiene un discurso confrontativo.

"Lo irónico del DNU es que sea un Gobierno que hace de los mensajes de odio una política de Estado", expresó, al tiempo que sostuvo que, bajo criterios similares, el propio presidente Javier Milei tendría dificultades para ingresar a varios países.

En la misma línea, el diputado Jorge Taiana afirmó que el decreto refleja políticas "racistas, xenófobas y discriminatorias", y anticipó que desde el Congreso trabajarán para impedir que la norma continúe vigente.

Mientras el Gobierno defiende la medida como una herramienta para proteger la seguridad, la identidad nacional y los símbolos patrios, la oposición ya prepara una ofensiva política y judicial que promete abrir un nuevo frente de disputa en torno al alcance del DNU.